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Красноярский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Красноярский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы - РИА Новости, 17.09.2021

Красноярский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Губернатор Красноярского края Александр Усс проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и краевого парламента, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:43

2021-09-17T13:43

2021-09-17T13:43

выборы в государственную думу

политика

красноярский край

александр усс

госдума рф

яблоко

коммунисты россии

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КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и краевого парламента, сообщает пресс-служба главы региона.В Красноярском крае выбирают депутатов Государственной думы восьмого созыва и депутатов законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. На территории края организовано 2135 избирательных участков, еще 26 создано дополнительно в местах временного пребывания граждан (вокзалы, больницы, СИЗО).По данным пресс-службы, Александр Усс проголосовал на избирательном участке в лицее №2.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750522998.html

красноярский край

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политика, красноярский край, александр усс, госдума рф, яблоко, коммунисты россии