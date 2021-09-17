Красноярский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы
Красноярский губернатор Усс проголосовал на выборах депутатов Госдумы и заксобрания
КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и краевого парламента, сообщает пресс-служба главы региона.
В Красноярском крае выбирают депутатов Государственной думы восьмого созыва и депутатов законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. На территории края организовано 2135 избирательных участков, еще 26 создано дополнительно в местах временного пребывания граждан (вокзалы, больницы, СИЗО).
По данным пресс-службы, Александр Усс проголосовал на избирательном участке в лицее №2.
"Я свой выбор уже сделал... Законодательное собрание края и Государственная дума - это очень важные органы государственной власти, от них многое зависит, поэтому необходимо, чтобы в это непростое время туда пришли депутаты, которые делом показали свой профессионализм и ответственность перед избирателями. Уверен, что такой подход разделяют большинство жителей края", - сказал Усс.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.