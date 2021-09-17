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Тульский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму

Тульский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Тульский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проголосовал на выборах в Госдуму РФ на именном участке "Герои России", сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:41

2021-09-17T13:41

2021-09-17T13:41

выборы в государственную думу

общество

тульская область

тула

госдума рф

алексей дюмин

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проголосовал на выборах в Госдуму РФ на именном участке "Герои России", сообщает правительство региона.Участок "Герои России" по традиции открылся в Центре образования №1 имени Героя России Дмитрия Горшкова в Туле. Он посвящен уроженцам и жителям Тульской области, удостоенных этого почетного звания за трудовые и ратные заслуги – таковых в регионе более 20 человек. Участок получил свое имя по инициативе Героя России, легендарного тульского конструктора Николая Макаровца."Сегодня я проголосовал за людей, которых знаю лично. Мне довелось работать с ними. И я уверен, что они будут делать все возможное для развития страны, повышения качества жизни граждан. Хочу обратиться ко всем жителям региона. Дорогие друзья! Приходите на участки и голосуйте за тех, кому доверяете", - сказал Дюмин журналистам.Жители Тульской области 17-19 сентября выбирают депутатов Госдумы РФ и губернатора региона.

тульская область

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общество, тульская область, тула, госдума рф, алексей дюмин, россия