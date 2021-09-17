Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750523769.html
Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проголосовал на выборах депутатов в федеральную и областную думы, сообщает управление пресс-службы администрации... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:41
2021-09-17T13:41
выборы в государственную думу
политика
астраханская область
госдума рф
выборы в государственную думу
игорь бабушкин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155876/41/1558764189_0:245:2771:1804_1920x0_80_0_0_0fd73494223d0179164a13298f348600.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проголосовал на выборах депутатов в федеральную и областную думы, сообщает управление пресс-службы администрации главы региона."Глава региона Игорь Бабушкин сегодня посетил избирательный участок №117, расположенный в Лицее №1 города Астрахани", - говорится в сообщении.Губернатор отметил, что от выбора и доверия граждан зависит, насколько грамотно и профессионально будут работать депутаты и руководители на местах. "В ближайшие три дня в России проходит масштабное голосование. Россиянам предстоит определить состав федерального и регионального парламентов, а также органов местного самоуправления. Это должны быть ответственные, инициативные люди, настоящие патриоты, способные всегда держать слово и оправдывать надежды и доверие граждан", - приводятся в сообщении его слова.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Кроме того, жителям Астраханской области предстоит выбрать депутатов областной думы, а также ряд представителей муниципальных органов власти.В Астраханской области открыты 572 постоянных и 16 временных избирательных участков. На выборах работают более 3 тысяч наблюдателей. Проголосовать в эти дни смогут 727 354 жителя региона.
https://ria.ru/20210917/vybory-1750481085.html
астраханская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155876/41/1558764189_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_5f84cd9ee1c43cc6ee178347a3fd091d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, астраханская область, госдума рф, выборы в государственную думу, игорь бабушкин, россия
13:41 17.09.2021
 
Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Астраханской области Бабушкин проголосовал на выборах в федеральную и областную думы

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с врио губернатора Астраханской области И. Бабушкиным
Президент РФ В. Путин встретился с врио губернатора Астраханской области И. Бабушкиным - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проголосовал на выборах депутатов в федеральную и областную думы, сообщает управление пресс-службы администрации главы региона.
"Глава региона Игорь Бабушкин сегодня посетил избирательный участок №117, расположенный в Лицее №1 города Астрахани", - говорится в сообщении.
Во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
11:08Выборы в Государственную думу
Явка на выборах в шести субъектах превысила 30 процентов
Губернатор отметил, что от выбора и доверия граждан зависит, насколько грамотно и профессионально будут работать депутаты и руководители на местах. "В ближайшие три дня в России проходит масштабное голосование. Россиянам предстоит определить состав федерального и регионального парламентов, а также органов местного самоуправления. Это должны быть ответственные, инициативные люди, настоящие патриоты, способные всегда держать слово и оправдывать надежды и доверие граждан", - приводятся в сообщении его слова.
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Кроме того, жителям Астраханской области предстоит выбрать депутатов областной думы, а также ряд представителей муниципальных органов власти.
В Астраханской области открыты 572 постоянных и 16 временных избирательных участков. На выборах работают более 3 тысяч наблюдателей. Проголосовать в эти дни смогут 727 354 жителя региона.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуПолитикаАстраханская областьГосдума РФВыборы в Государственную думуИгорь БабушкинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:22RT обратился в Роскомнадзор и прокуратуру из-за блокировки аккаунта Redfish
14:21В России запустили производство вакцины AstraZeneca против COVID-19
14:20Путин объяснил, почему работает в режиме изоляции
14:20Мосгоризбирком опроверг сообщение о вбросе на одном из участков
14:19В Бурятии проголосовали более девяти процентов избирателей
14:16В Мурманской области около 25 тысяч человек проголосовали онлайн
14:13Умерла актриса Голливуда Джейн Пауэлл
14:11Губернатор Севастополя проголосовал на выборах в онлайн-режиме 0:13
14:10В Красноярском крае проголосовали более восьми процентов избирателей
14:08Мосгоризбирком опроверг сообщение о групповом голосовании
14:08Губернатор Ярославской области проголосовал на выборах в Госдуму
14:07Путин рассказал о выгодах от переезда штаб-квартиры Газпрома в Петербург
14:07Глава Карачаево-Черкесии проголосовал на выборах в Госдуму
14:05Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
14:04Страны ШОС выступили за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане
14:03Калининградские врачи извлекли из желудка младенца гидрогелевый шарик
14:01Саратовский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:59Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:59СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
13:58На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки
Лента новостейМолния