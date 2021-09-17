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Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проголосовал на выборах депутатов в федеральную и областную думы, сообщает управление пресс-службы администрации... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:41
2021-09-17T13:41
2021-09-17T13:41
выборы в государственную думу
политика
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выборы в государственную думу
игорь бабушкин
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проголосовал на выборах депутатов в федеральную и областную думы, сообщает управление пресс-службы администрации главы региона."Глава региона Игорь Бабушкин сегодня посетил избирательный участок №117, расположенный в Лицее №1 города Астрахани", - говорится в сообщении.Губернатор отметил, что от выбора и доверия граждан зависит, насколько грамотно и профессионально будут работать депутаты и руководители на местах. "В ближайшие три дня в России проходит масштабное голосование. Россиянам предстоит определить состав федерального и регионального парламентов, а также органов местного самоуправления. Это должны быть ответственные, инициативные люди, настоящие патриоты, способные всегда держать слово и оправдывать надежды и доверие граждан", - приводятся в сообщении его слова.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Кроме того, жителям Астраханской области предстоит выбрать депутатов областной думы, а также ряд представителей муниципальных органов власти.В Астраханской области открыты 572 постоянных и 16 временных избирательных участков. На выборах работают более 3 тысяч наблюдателей. Проголосовать в эти дни смогут 727 354 жителя региона.
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политика, астраханская область, госдума рф, выборы в государственную думу, игорь бабушкин, россия
Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Астраханской области Бабушкин проголосовал на выборах в федеральную и областную думы