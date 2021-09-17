Глава Хакасии проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Хакасии Коновалов проголосовал на выборах депутатов Госдумы
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Хакасия Валентин Коновалов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы, сообщает пресс-служба главы правительства.
"Это важное событие не только для республики, но и для всей страны. Сегодня мы определяем, как будет дальше развиваться Россия, определяем ее будущую правовую реальность. Главное, чтобы каждый гражданин Хакасии участвовал в управлении государством, изъявлял свою волю. Тогда в парламенте появятся люди, которые будут выражать и защищать интересы жителей республики, – сказал Коновалов журналистам.
В Хакасии кроме выборов в Госдуму проводятся 27 местных выборов. Наиболее крупные - выборы главы Усть-Абаканского района и совета депутатов в Абазе. По данным на начало голосования, число избирателей в республике составляло 393 698 человек.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.