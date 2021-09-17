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Глава Хакасии проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Хакасии проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Глава Хакасии проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы, сообщает пресс-служба главы правительства. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:36

2021-09-17T13:36

2021-09-17T13:36

выборы в государственную думу

политика

республика хакасия

госдума рф

выборы в государственную думу

валентин коновалов

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КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы, сообщает пресс-служба главы правительства.В Хакасии кроме выборов в Госдуму проводятся 27 местных выборов. Наиболее крупные - выборы главы Усть-Абаканского района и совета депутатов в Абазе. По данным на начало голосования, число избирателей в республике составляло 393 698 человек.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика хакасия, госдума рф, выборы в государственную думу, валентин коновалов