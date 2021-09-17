https://ria.ru/20210917/vybory-1750497905.html

Все замечания на выборах устраняются оперативно, заявили наблюдатели

Все замечания на выборах устраняются оперативно, заявили наблюдатели - РИА Новости, 17.09.2021

Все замечания на выборах устраняются оперативно, заявили наблюдатели

Крупных нарушений на выборах в России на данный момент не выявлено, хотя некоторые недочеты обнаружить удается, но они решаются в рабочем порядке, заявили РИА... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:15

2021-09-17T12:15

2021-09-17T12:15

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Крупных нарушений на выборах в России на данный момент не выявлено, хотя некоторые недочеты обнаружить удается, но они решаются в рабочем порядке, заявили РИА Новости опрошенные наблюдатели.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Наблюдатели получают сообщения о нарушениях на избирательных участках.Она подчеркнула, что на данный момент фиксируются "какие-то небольшие недочеты на избирательных участках, которые есть всегда, потому что это большой и сложный процесс"."Недочеты достаточно оперативно устраняются по замечаниям наблюдателей членами комиссий. Это небольшие процессуальные недочеты. Например, неправильно прошит список избирателей. Мы просим комиссию устранить этот недочет, и они его исправляют. Это то, что на данный момент никак не повлияло на ход голосования", – добавила Бабченкова.Такие же данные предоставил и исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков.Ранее замруководителя Общественного штаба, руководитель группы мобильного реагирования Максим Буре сообщал, что несколько жалоб поступило на выборах в Москве, все они рассмотрены. Также председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявлял, что в Общественной палате изучили более 40 сообщений об отклонении от "золотого стандарта" общественного наблюдения, 16 из них не подтвердились, остальные изучают.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750497262.html

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политика, москва, госдума рф, россия