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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750497905.html
Все замечания на выборах устраняются оперативно, заявили наблюдатели
Все замечания на выборах устраняются оперативно, заявили наблюдатели - РИА Новости, 17.09.2021
Все замечания на выборах устраняются оперативно, заявили наблюдатели
Крупных нарушений на выборах в России на данный момент не выявлено, хотя некоторые недочеты обнаружить удается, но они решаются в рабочем порядке, заявили РИА... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:15
2021-09-17T12:15
выборы в государственную думу
политика
москва
госдума рф
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Крупных нарушений на выборах в России на данный момент не выявлено, хотя некоторые недочеты обнаружить удается, но они решаются в рабочем порядке, заявили РИА Новости опрошенные наблюдатели.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Наблюдатели получают сообщения о нарушениях на избирательных участках.Она подчеркнула, что на данный момент фиксируются "какие-то небольшие недочеты на избирательных участках, которые есть всегда, потому что это большой и сложный процесс"."Недочеты достаточно оперативно устраняются по замечаниям наблюдателей членами комиссий. Это небольшие процессуальные недочеты. Например, неправильно прошит список избирателей. Мы просим комиссию устранить этот недочет, и они его исправляют. Это то, что на данный момент никак не повлияло на ход голосования", – добавила Бабченкова.Такие же данные предоставил и исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков.Ранее замруководителя Общественного штаба, руководитель группы мобильного реагирования Максим Буре сообщал, что несколько жалоб поступило на выборах в Москве, все они рассмотрены. Также председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявлял, что в Общественной палате изучили более 40 сообщений об отклонении от "золотого стандарта" общественного наблюдения, 16 из них не подтвердились, остальные изучают.
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политика, москва, госдума рф, россия
12:15 17.09.2021
 
Все замечания на выборах устраняются оперативно, заявили наблюдатели

Наблюдатели заявили, что замечания на выборах оперативно устраняются в рабочем порядке

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМужчина предъявляет паспорт на избирательном участке №20-10 во время голосования в Краснодаре
Мужчина предъявляет паспорт на избирательном участке №20-10 во время голосования в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Крупных нарушений на выборах в России на данный момент не выявлено, хотя некоторые недочеты обнаружить удается, но они решаются в рабочем порядке, заявили РИА Новости опрошенные наблюдатели.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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Наблюдатели получают сообщения о нарушениях на избирательных участках.
"Избирательные участки открылись, сообщения о нарушениях мы получаем, но каких-то серьезных нарушений, которые могли бы как-то повлиять на ход выборов, на данный момент нами не зафиксировано", – заявила сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова.
Она подчеркнула, что на данный момент фиксируются "какие-то небольшие недочеты на избирательных участках, которые есть всегда, потому что это большой и сложный процесс".
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"Недочеты достаточно оперативно устраняются по замечаниям наблюдателей членами комиссий. Это небольшие процессуальные недочеты. Например, неправильно прошит список избирателей. Мы просим комиссию устранить этот недочет, и они его исправляют. Это то, что на данный момент никак не повлияло на ход голосования", – добавила Бабченкова.
Такие же данные предоставил и исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков.
"Информации о том, что были зафиксированы какие-то серьезные нарушения, у меня нет. Идет рабочий процесс, недочеты есть, но все решается в рабочем порядке. Пока мы не видим ничего такого, что может квалифицироваться как фактор, который может препятствовать свободному волеизъявлению избирателей", – добавил он.
Ранее замруководителя Общественного штаба, руководитель группы мобильного реагирования Максим Буре сообщал, что несколько жалоб поступило на выборах в Москве, все они рассмотрены. Также председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявлял, что в Общественной палате изучили более 40 сообщений об отклонении от "золотого стандарта" общественного наблюдения, 16 из них не подтвердились, остальные изучают.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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