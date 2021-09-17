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Курганский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму

Курганский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Курганский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Курганской области Вадим Шумков проголосовал на выборах депутатов Госдумы в первый день голосования, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:02

2021-09-17T12:02

2021-09-17T12:02

выборы в государственную думу

политика

курганская область

госдума рф

вадим шумков

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Глава Курганской области Вадим Шумков проголосовал на выборах депутатов Госдумы в первый день голосования, сообщила пресс-служба правительства региона."Губернатор Курганской области Вадим Шумков проголосовал на выборах в Госдуму. Он сделал свой выбор в первый день трёхдневного голосования - 17 сентября. Его участок – дворец детского и юношеского творчества в Кургане", - говорится в сообщении."Все выборы важны. Есть несколько уровней власти и на каждом уровне позиция гражданина должна проявляться. Чем прямее будет демократия – тем лучше", - цитирует пресс-служба слова губернатора.По данным пресс-службы, всего в Курганской области зарегистрировано 678 326 избирателей. На территории региона работают 944 участка.Голосование на думских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября.

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, курганская область, госдума рф, вадим шумков