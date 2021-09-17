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Выборы в Государственную думу
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Курганский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Курганский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Курганский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Курганской области Вадим Шумков проголосовал на выборах депутатов Госдумы в первый день голосования, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:02
2021-09-17T12:02
выборы в государственную думу
политика
курганская область
госдума рф
вадим шумков
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Глава Курганской области Вадим Шумков проголосовал на выборах депутатов Госдумы в первый день голосования, сообщила пресс-служба правительства региона."Губернатор Курганской области Вадим Шумков проголосовал на выборах в Госдуму. Он сделал свой выбор в первый день трёхдневного голосования - 17 сентября. Его участок – дворец детского и юношеского творчества в Кургане", - говорится в сообщении."Все выборы важны. Есть несколько уровней власти и на каждом уровне позиция гражданина должна проявляться. Чем прямее будет демократия – тем лучше", - цитирует пресс-служба слова губернатора.По данным пресс-службы, всего в Курганской области зарегистрировано 678 326 избирателей. На территории региона работают 944 участка.Голосование на думских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября.
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политика, курганская область, госдума рф, вадим шумков
12:02 17.09.2021
 
Курганский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Курганской области Вадим Шумков проголосовал на выборах депутатов Госдумы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Курганской области Вадим Шумков
Губернатор Курганской области Вадим Шумков - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Глава Курганской области Вадим Шумков проголосовал на выборах депутатов Госдумы в первый день голосования, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Курганской области Вадим Шумков проголосовал на выборах в Госдуму. Он сделал свой выбор в первый день трёхдневного голосования - 17 сентября. Его участок – дворец детского и юношеского творчества в Кургане", - говорится в сообщении.
"Все выборы важны. Есть несколько уровней власти и на каждом уровне позиция гражданина должна проявляться. Чем прямее будет демократия – тем лучше", - цитирует пресс-служба слова губернатора.
По данным пресс-службы, всего в Курганской области зарегистрировано 678 326 избирателей. На территории региона работают 944 участка.
Голосование на думских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаКурганская областьГосдума РФВадим Шумков
 
 
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