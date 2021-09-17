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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750490859.html
Глава парламента ЛНР проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
Глава парламента ЛНР проголосовал онлайн на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Глава парламента ЛНР проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
Председатель парламента самопровозглашенной Луганской народной республики Денис Мирошниченко в одном из информационном центров Луганска проголосовал онлайн на... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:48
2021-09-17T11:48
выборы в государственную думу
общество
госдума рф
элла памфилова
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис мирошниченко
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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Председатель парламента самопровозглашенной Луганской народной республики Денис Мирошниченко в одном из информационном центров Луганска проголосовал онлайн на выборах в Госдуму РФ, передает корреспондент РИА Новости.Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг."Чувствую небольшую тревогу в плане ответственности, потому что, действительно, это большой шаг для нашей республики - принимать участие в выборах в Государственную Думу, и очередное сближение с нашей исторической Родиной", - сказал Мирошниченко журналистам после голосования.Председатель Народного совета подчеркнул, что голос республик Донбасса в Российской Федерации "готовы слышать и считаться с ним".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210917/zhelayuschie-1750446004.html
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общество, госдума рф, элла памфилова, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис мирошниченко, россия
11:48 17.09.2021
 
Глава парламента ЛНР проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Глава парламента ЛНР Денис Мирошниченко проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

© Фото : Народный Совет Луганской Народной РеспубликиГлава Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко
Глава Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : Народный Совет Луганской Народной Республики
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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Председатель парламента самопровозглашенной Луганской народной республики Денис Мирошниченко в одном из информационном центров Луганска проголосовал онлайн на выборах в Госдуму РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.
Жители Луганска едут в России проголосовать на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
07:45Выборы в Государственную думу
Из ЛНР выехали первые автобусы с желающими проголосовать на выборах
"Чувствую небольшую тревогу в плане ответственности, потому что, действительно, это большой шаг для нашей республики - принимать участие в выборах в Государственную Думу, и очередное сближение с нашей исторической Родиной", - сказал Мирошниченко журналистам после голосования.
Председатель Народного совета подчеркнул, что голос республик Донбасса в Российской Федерации "готовы слышать и считаться с ним".
"Очень важно, чтобы сегодня и в дни голосования, которые нам предоставлены, мы сделали правильный выбор, который в последующем будет представлен в высшем законодательном органе Российской Федерации, чтобы решать значимые для республики вопросы уже на всероссийском уровне", - пояснил председатель парламента ЛНР.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
10:02
Глава ДНР проголосовал на выборах в Госдуму
 
Выборы в Государственную думуОбществоГосдума РФЭлла ПамфиловаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис МирошниченкоРоссия
 
 
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