Глава парламента ЛНР проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
Глава парламента ЛНР Денис Мирошниченко проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
© Фото : Народный Совет Луганской Народной РеспубликиГлава Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко
© Фото : Народный Совет Луганской Народной Республики
ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Председатель парламента самопровозглашенной Луганской народной республики Денис Мирошниченко в одном из информационном центров Луганска проголосовал онлайн на выборах в Госдуму РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.
"Чувствую небольшую тревогу в плане ответственности, потому что, действительно, это большой шаг для нашей республики - принимать участие в выборах в Государственную Думу, и очередное сближение с нашей исторической Родиной", - сказал Мирошниченко журналистам после голосования.
Председатель Народного совета подчеркнул, что голос республик Донбасса в Российской Федерации "готовы слышать и считаться с ним".
"Очень важно, чтобы сегодня и в дни голосования, которые нам предоставлены, мы сделали правильный выбор, который в последующем будет представлен в высшем законодательном органе Российской Федерации, чтобы решать значимые для республики вопросы уже на всероссийском уровне", - пояснил председатель парламента ЛНР.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.