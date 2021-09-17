https://ria.ru/20210917/vybory-1750490859.html

Глава парламента ЛНР проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Глава парламента ЛНР проголосовал онлайн на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Глава парламента ЛНР проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Председатель парламента самопровозглашенной Луганской народной республики Денис Мирошниченко в одном из информационном центров Луганска проголосовал онлайн на... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:48

2021-09-17T11:48

2021-09-17T11:48

выборы в государственную думу

общество

госдума рф

элла памфилова

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис мирошниченко

россия

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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Председатель парламента самопровозглашенной Луганской народной республики Денис Мирошниченко в одном из информационном центров Луганска проголосовал онлайн на выборах в Госдуму РФ, передает корреспондент РИА Новости.Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг."Чувствую небольшую тревогу в плане ответственности, потому что, действительно, это большой шаг для нашей республики - принимать участие в выборах в Государственную Думу, и очередное сближение с нашей исторической Родиной", - сказал Мирошниченко журналистам после голосования.Председатель Народного совета подчеркнул, что голос республик Донбасса в Российской Федерации "готовы слышать и считаться с ним".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210917/zhelayuschie-1750446004.html

https://ria.ru/20210917/vybory-1750463256.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, элла памфилова, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис мирошниченко, россия