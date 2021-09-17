Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750487396.html
Губернатор Пермского края проголосовал на выборах
Губернатор Пермского края проголосовал на выборах - РИА Новости, 17.09.2021
Губернатор Пермского края проголосовал на выборах
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы, краевого заксобрания и городской думы, сообщается в его... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:34
2021-09-17T11:34
выборы в государственную думу
политика
пермский край
госдума рф
дмитрий махонин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750477365_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_febb32e69b335a4e5a251e4635e1d324.jpg
ПЕРМЬ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы, краевого заксобрания и городской думы, сообщается в его Instagram-аккаунте."Знаю, что жители края неравнодушные и ответственные люди. Поэтому рассчитываю, что вы реализуете свое конституционное право. Каждый голос может стать решающим и повлиять на наше будущее. Я свой выбор уже сделал", - написал Махонин.Ранее глава Перми Алексей Демкин отметил в своем Instagram-аккаунте, что утром пришел на избирательный участок в школе "Мастерград" и сделал выбор "в пользу устойчивого развития города, края и страны".Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пермском крае проводятся выборы депутатов в Государственную Думы Федерального Собрания РФ, краевое заксобрание, пермскую гордуму и другие муниципальные представительные органы. В регионе открылись 1790 избирательных участков, из них 1758 постоянных и 32 временных. Они будут работать три дня голосования с 8.00 до 20.00. По данным избиркома на начало июля 2021 года, в Пермском крае зарегистрировано 1 981 730 избирателей.
пермский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750477365_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_55ed5ec953ba7eaa95add91ad50d33d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, пермский край, госдума рф, дмитрий махонин, россия
11:34 17.09.2021
 
Губернатор Пермского края проголосовал на выборах

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проголосовал на выборах

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах в Госдуму РФ
Голосование на выборах в Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы, краевого заксобрания и городской думы, сообщается в его Instagram-аккаунте.
"Знаю, что жители края неравнодушные и ответственные люди. Поэтому рассчитываю, что вы реализуете свое конституционное право. Каждый голос может стать решающим и повлиять на наше будущее. Я свой выбор уже сделал", - написал Махонин.
Ранее глава Перми Алексей Демкин отметил в своем Instagram-аккаунте, что утром пришел на избирательный участок в школе "Мастерград" и сделал выбор "в пользу устойчивого развития города, края и страны".
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пермском крае проводятся выборы депутатов в Государственную Думы Федерального Собрания РФ, краевое заксобрание, пермскую гордуму и другие муниципальные представительные органы. В регионе открылись 1790 избирательных участков, из них 1758 постоянных и 32 временных. Они будут работать три дня голосования с 8.00 до 20.00. По данным избиркома на начало июля 2021 года, в Пермском крае зарегистрировано 1 981 730 избирателей.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуПолитикаПермский крайГосдума РФДмитрий МахонинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:19В Бурятии проголосовали более девяти процентов избирателей
14:16В Мурманской области около 25 тысяч человек проголосовали онлайн
14:13Умерла актриса Голливуда Джейн Пауэлл
14:11Губернатор Севастополя проголосовал на выборах в онлайн-режиме 0:13
14:10В Красноярском крае проголосовали более восьми процентов избирателей
14:08Мосгоризбирком опроверг сообщение о групповом голосовании
14:08Губернатор Ярославской области проголосовал на выборах в Госдуму
14:07Путин рассказал о выгодах от переезда штаб-квартиры Газпрома в Петербург
14:07Глава Карачаево-Черкесии проголосовал на выборах в Госдуму
14:05Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
14:04Страны ШОС выступили за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане
14:03Калининградские врачи извлекли из желудка младенца гидрогелевый шарик
14:01Саратовский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:59Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:59СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
13:58На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки
13:58Власти Фарер пересмотрят правила охоты на дельфинов
13:55Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
13:53В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
13:53Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске
Лента новостейМолния