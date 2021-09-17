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Губернатор Пермского края проголосовал на выборах
Губернатор Пермского края проголосовал на выборах - РИА Новости, 17.09.2021
Губернатор Пермского края проголосовал на выборах
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы, краевого заксобрания и городской думы, сообщается в его... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:34
2021-09-17T11:34
2021-09-17T11:34
выборы в государственную думу
политика
пермский край
госдума рф
дмитрий махонин
россия
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ПЕРМЬ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы, краевого заксобрания и городской думы, сообщается в его Instagram-аккаунте."Знаю, что жители края неравнодушные и ответственные люди. Поэтому рассчитываю, что вы реализуете свое конституционное право. Каждый голос может стать решающим и повлиять на наше будущее. Я свой выбор уже сделал", - написал Махонин.Ранее глава Перми Алексей Демкин отметил в своем Instagram-аккаунте, что утром пришел на избирательный участок в школе "Мастерград" и сделал выбор "в пользу устойчивого развития города, края и страны".Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пермском крае проводятся выборы депутатов в Государственную Думы Федерального Собрания РФ, краевое заксобрание, пермскую гордуму и другие муниципальные представительные органы. В регионе открылись 1790 избирательных участков, из них 1758 постоянных и 32 временных. Они будут работать три дня голосования с 8.00 до 20.00. По данным избиркома на начало июля 2021 года, в Пермском крае зарегистрировано 1 981 730 избирателей.
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политика, пермский край, госдума рф, дмитрий махонин, россия
Губернатор Пермского края проголосовал на выборах
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проголосовал на выборах