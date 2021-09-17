09:27 17.09.2021 (обновлено: 10:25 17.09.2021)
Международный наблюдатель не выявил нарушений на выборах в России
Международный наблюдатель Нурул Худа заявил, что не выявил нарушений на выборах в России
© РИА Новости / Алексей МайшевПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
"Нет, я не зафиксировал пока никаких нарушений", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как оценивает избирательный процесс и зафиксировал ли нарушения на выборах.
Как отметил наблюдатель, он планирует посещать участки в субботу и воскресенье, чтобы "оценить реальную картину происходящего".
Нурул Худа в составе группы международных наблюдателей в пятницу посетил избирательный участок номер 60 Мещанского района, расположенный в помещении ГБУК Москвы "Школа драматического искусства" на улица Сретенка.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Приморье начались выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, депутатов краевого законодательного собрания и ряд выборов местного уровня.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Несмотря на обширное число наблюдателей на предстоящих выборах, впервые с 1990-х годов ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.
Тем не менее на выборах в этом году будет хороший, полноценный пул международных наблюдателей, полагает Памфилова. Международные наблюдатели будут представлять 55 государств и 10 международных организаций, всего их будет 250, заявляла она.