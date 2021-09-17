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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750456947.html
Международный наблюдатель не выявил нарушений на выборах в России
Международный наблюдатель не выявил нарушений на выборах в России - РИА Новости, 17.09.2021
Международный наблюдатель не выявил нарушений на выборах в России
Международный наблюдатель Нурул Худа, который является главным избирательным комиссаром Бангладеш, заявил, что пока не зафиксировал нарушений на проходящих... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:27
2021-09-17T10:25
выборы в государственную думу
политика
москва
россия
бангладеш
госдума рф
коммунисты россии
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Международный наблюдатель Нурул Худа, который является главным избирательным комиссаром Бангладеш, заявил, что пока не зафиксировал нарушений на проходящих выборах в России."Нет, я не зафиксировал пока никаких нарушений", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как оценивает избирательный процесс и зафиксировал ли нарушения на выборах.Как отметил наблюдатель, он планирует посещать участки в субботу и воскресенье, чтобы "оценить реальную картину происходящего".Нурул Худа в составе группы международных наблюдателей в пятницу посетил избирательный участок номер 60 Мещанского района, расположенный в помещении ГБУК Москвы "Школа драматического искусства" на улица Сретенка.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Приморье начались выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, депутатов краевого законодательного собрания и ряд выборов местного уровня.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.Несмотря на обширное число наблюдателей на предстоящих выборах, впервые с 1990-х годов ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.Тем не менее на выборах в этом году будет хороший, полноценный пул международных наблюдателей, полагает Памфилова. Международные наблюдатели будут представлять 55 государств и 10 международных организаций, всего их будет 250, заявляла она.
https://ria.ru/20210917/vybory-1750455045.html
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москва
россия
бангладеш
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политика, москва, россия, бангладеш, госдума рф, коммунисты россии
09:27 17.09.2021 (обновлено: 10:25 17.09.2021)
 
Международный наблюдатель не выявил нарушений на выборах в России

Международный наблюдатель Нурул Худа заявил, что не выявил нарушений на выборах в России

© РИА Новости / Алексей МайшевПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Международный наблюдатель Нурул Худа, который является главным избирательным комиссаром Бангладеш, заявил, что пока не зафиксировал нарушений на проходящих выборах в России.
"Нет, я не зафиксировал пока никаких нарушений", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как оценивает избирательный процесс и зафиксировал ли нарушения на выборах.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
09:17Выборы в Государственную думу
В Москве не выявили нарушений на выборах в Госдуму
Как отметил наблюдатель, он планирует посещать участки в субботу и воскресенье, чтобы "оценить реальную картину происходящего".
Нурул Худа в составе группы международных наблюдателей в пятницу посетил избирательный участок номер 60 Мещанского района, расположенный в помещении ГБУК Москвы "Школа драматического искусства" на улица Сретенка.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Приморье начались выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, депутатов краевого законодательного собрания и ряд выборов местного уровня.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Несмотря на обширное число наблюдателей на предстоящих выборах, впервые с 1990-х годов ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.
Тем не менее на выборах в этом году будет хороший, полноценный пул международных наблюдателей, полагает Памфилова. Международные наблюдатели будут представлять 55 государств и 10 международных организаций, всего их будет 250, заявляла она.
Предвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 15:01Выборы в Государственную думу
ЦИК направит членов комиссии в регионы для борьбы с нарушениями на выборах
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваРоссияБангладешГосдума РФКоммунисты России
 
 
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