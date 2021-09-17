https://ria.ru/20210917/voyska-1750604221.html

Минобороны предложило сделать 14 января Днем трубопроводных войск

Минобороны предложило сделать 14 января Днем трубопроводных войск - РИА Новости, 17.09.2021

Минобороны предложило сделать 14 января Днем трубопроводных войск

Минобороны РФ предлагает сделать 14 января Днем трубопроводных войск, следует из проекта указа президента РФ, опубликованного на федеральном портале проектов... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T19:32

2021-09-17T19:32

2021-09-17T19:32

безопасность

праздник

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Минобороны РФ предлагает сделать 14 января Днем трубопроводных войск, следует из проекта указа президента РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Установление 14 января Днем трубопроводных войск окажет положительное влияние на сохранение и приумножение воинских традиций, а также будет являться знаком признания заслуг более 50 тысяч ветеранов и действующих военнослужащих", - говорится в паспорте проекта.Трубопроводные войска входят в состав тыла Вооруженных сил РФ и обеспечивают снабжение горюче-смазочными материалами, развёртывание полевых магистральных трубопроводов и подачу по ним горючего и выполнение других специальных задач.

https://ria.ru/20210915/koshmar-1750230179.html

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2021

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безопасность, праздник, министерство обороны рф (минобороны рф), россия