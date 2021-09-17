https://ria.ru/20210917/voyska-1750604221.html
Минобороны предложило сделать 14 января Днем трубопроводных войск
Минобороны предложило сделать 14 января Днем трубопроводных войск - РИА Новости, 17.09.2021
Минобороны предложило сделать 14 января Днем трубопроводных войск
Минобороны РФ предлагает сделать 14 января Днем трубопроводных войск, следует из проекта указа президента РФ, опубликованного на федеральном портале проектов... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T19:32
2021-09-17T19:32
2021-09-17T19:32
безопасность
праздник
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699431_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_3bb3466d2ca7e8bfe435a598b09103ba.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Минобороны РФ предлагает сделать 14 января Днем трубопроводных войск, следует из проекта указа президента РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Установление 14 января Днем трубопроводных войск окажет положительное влияние на сохранение и приумножение воинских традиций, а также будет являться знаком признания заслуг более 50 тысяч ветеранов и действующих военнослужащих", - говорится в паспорте проекта.Трубопроводные войска входят в состав тыла Вооруженных сил РФ и обеспечивают снабжение горюче-смазочными материалами, развёртывание полевых магистральных трубопроводов и подачу по ним горючего и выполнение других специальных задач.
https://ria.ru/20210915/koshmar-1750230179.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699431_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_b93c6730228b90eb6181536679507405.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, праздник, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Минобороны предложило сделать 14 января Днем трубопроводных войск
Минобороны предложило сделать 14 января Днем трубопроводных войск для укрепления традиций