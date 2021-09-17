https://ria.ru/20210917/vkontakte-1750514321.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к искусству на улицах

Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к искусству на улицах - РИА Новости, 17.09.2021

Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к искусству на улицах

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:41

2021-09-17T16:41

2021-09-17T16:41

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, как они относятся к современному искусству на городских улицах.Варианты ответа были: за, только если идея мне понятна; за, даже если мне не нравится; против, за искусством — на выставку; против, украшение города должно быть минималистичным. Также можно было ответить, что пользователю все равно — главное, чтобы на улицах было чисто.В итоге большинство подписчиков ответили, что не против современного искусства только в том случае, если понимают его идею. Так проголосовали почти 28% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не против, даже если не понимает смысла скульптуры или инсталляции — почти 25% проголосовавших. Самым непопулярным мнением стало то, что украшение города должны быть минималистичным — всего около 10% участников опроса отдали голос за этот вариант.Ранее многие москвичи и эксперты раскритиковали скульптуру "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющую собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию. Арт-объект установили в Москве на Болотной набережной.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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