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Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к искусству на улицах
Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к искусству на улицах - РИА Новости, 17.09.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к искусству на улицах
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:41
2021-09-17T16:41
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, как они относятся к современному искусству на городских улицах.Варианты ответа были: за, только если идея мне понятна; за, даже если мне не нравится; против, за искусством — на выставку; против, украшение города должно быть минималистичным. Также можно было ответить, что пользователю все равно — главное, чтобы на улицах было чисто.В итоге большинство подписчиков ответили, что не против современного искусства только в том случае, если понимают его идею. Так проголосовали почти 28% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не против, даже если не понимает смысла скульптуры или инсталляции — почти 25% проголосовавших. Самым непопулярным мнением стало то, что украшение города должны быть минималистичным — всего около 10% участников опроса отдали голос за этот вариант.Ранее многие москвичи и эксперты раскритиковали скульптуру "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющую собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию. Арт-объект установили в Москве на Болотной набережной.
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16:41 17.09.2021
 

Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к искусству на улицах

© AP Photo / Pavel GolovkinЛюди гуляют рядом с работой швейцарского художника Урса Фишера "Большая глина № 4" на Болотной набережной в Москве
Люди гуляют рядом с работой швейцарского художника Урса Фишера Большая глина № 4 на Болотной набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.

На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, как они относятся к современному искусству на городских улицах.
Варианты ответа были: за, только если идея мне понятна; за, даже если мне не нравится; против, за искусством — на выставку; против, украшение города должно быть минималистичным. Также можно было ответить, что пользователю все равно — главное, чтобы на улицах было чисто.
В итоге большинство подписчиков ответили, что не против современного искусства только в том случае, если понимают его идею. Так проголосовали почти 28% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не против, даже если не понимает смысла скульптуры или инсталляции — почти 25% проголосовавших. Самым непопулярным мнением стало то, что украшение города должны быть минималистичным — всего около 10% участников опроса отдали голос за этот вариант.
Ранее многие москвичи и эксперты раскритиковали скульптуру "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющую собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию. Арт-объект установили в Москве на Болотной набережной.
 
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