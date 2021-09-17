https://ria.ru/20210917/vkontakte-1750514321.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к искусству на улицах
Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к искусству на улицах - РИА Новости, 17.09.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к искусству на улицах
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:41
2021-09-17T16:41
2021-09-17T16:41
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747373885_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5877b31e47aa9a46df05f1eb0d8dab29.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, как они относятся к современному искусству на городских улицах.Варианты ответа были: за, только если идея мне понятна; за, даже если мне не нравится; против, за искусством — на выставку; против, украшение города должно быть минималистичным. Также можно было ответить, что пользователю все равно — главное, чтобы на улицах было чисто.В итоге большинство подписчиков ответили, что не против современного искусства только в том случае, если понимают его идею. Так проголосовали почти 28% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не против, даже если не понимает смысла скульптуры или инсталляции — почти 25% проголосовавших. Самым непопулярным мнением стало то, что украшение города должны быть минималистичным — всего около 10% участников опроса отдали голос за этот вариант.Ранее многие москвичи и эксперты раскритиковали скульптуру "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющую собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию. Арт-объект установили в Москве на Болотной набережной.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747373885_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f81f0b109318d18be63a5c25c7ef73de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, как они относятся к современному искусству на городских улицах.
Варианты ответа были: за, только если идея мне понятна; за, даже если мне не нравится; против, за искусством — на выставку; против, украшение города должно быть минималистичным. Также можно было ответить, что пользователю все равно — главное, чтобы на улицах было чисто.
В итоге большинство подписчиков ответили, что не против современного искусства только в том случае, если понимают его идею. Так проголосовали почти 28% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не против, даже если не понимает смысла скульптуры или инсталляции — почти 25% проголосовавших. Самым непопулярным мнением стало то, что украшение города должны быть минималистичным — всего около 10% участников опроса отдали голос за этот вариант.
Ранее многие москвичи и эксперты раскритиковали скульптуру "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющую собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию. Арт-объект установили в Москве на Болотной набережной.