Онлайн-конференция, посвященная обзору рынка видеотехнологий
23 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Видеоаналитика: тренды развития и драйверы роста", посвященная обзору рынка видеотехнологий в 2021 году.
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Участники:
- генеральный директор компании Telecom Daily Денис КУСКОВ;
- директор по продуктам компании Ivideon Заур АБУТАЛИМОВ;
- генеральный директор компании Tevian Вадим КОНУШИН.
Сегодня, когда число решений с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта увеличивается, видеокамеры становятся основным инструментом для сбора и обработки информации, а видеоаналитика, которая все чаще представлена в виде облачных сервисов, является ключевой технологией для реализации крупных проектов в сферах транспорта, финансов, ритейла.
Насколько востребовано направление видеоаналитики? Какие рынки наиболее интересны для инсталляции решений в этой области? Какие компании уже предоставляют услуги, а какие только собираются выйти на рынок? Что является драйверами роста видеоаналитики, а какие факторы сдерживают ее развитие? Что ждет этот сегмент?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный директор компании Telecom Daily Денис КУСКОВ;
- директор по продуктам компании Ivideon Заур АБУТАЛИМОВ;
- генеральный директор компании Tevian Вадим КОНУШИН.
Сегодня, когда число решений с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта увеличивается, видеокамеры становятся основным инструментом для сбора и обработки информации, а видеоаналитика, которая все чаще представлена в виде облачных сервисов, является ключевой технологией для реализации крупных проектов в сферах транспорта, финансов, ритейла.
Насколько востребовано направление видеоаналитики? Какие рынки наиболее интересны для инсталляции решений в этой области? Какие компании уже предоставляют услуги, а какие только собираются выйти на рынок? Что является драйверами роста видеоаналитики, а какие факторы сдерживают ее развитие? Что ждет этот сегмент?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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