Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210917/videotekhnologii-1750513035.html
Онлайн-конференция, посвященная обзору рынка видеотехнологий
Онлайн-конференция, посвященная обзору рынка видеотехнологий - РИА Новости, 17.09.2021
Онлайн-конференция, посвященная обзору рынка видеотехнологий
23 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Видеоаналитика: тренды развития и драйверы роста", посвященная обзору рынка видеотехнологий в 2021 году.
2021-09-17T13:09
2021-09-17T13:09
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1750513035.jpg?1631873383
Задать вопросУчастники:- генеральный директор компании Telecom Daily Денис КУСКОВ;- директор по продуктам компании Ivideon Заур АБУТАЛИМОВ;- генеральный директор компании Tevian Вадим КОНУШИН.Сегодня, когда число решений с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта увеличивается, видеокамеры становятся основным инструментом для сбора и обработки информации, а видеоаналитика, которая все чаще представлена в виде облачных сервисов, является ключевой технологией для реализации крупных проектов в сферах транспорта, финансов, ритейла.Насколько востребовано направление видеоаналитики? Какие рынки наиболее интересны для инсталляции решений в этой области? Какие компании уже предоставляют услуги, а какие только собираются выйти на рынок? Что является драйверами роста видеоаналитики, а какие факторы сдерживают ее развитие? Что ждет этот сегмент?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
13:09 17.09.2021
 

Онлайн-конференция, посвященная обзору рынка видеотехнологий

Читать ria.ru в
23 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Видеоаналитика: тренды развития и драйверы роста", посвященная обзору рынка видеотехнологий в 2021 году.
Задать вопрос

Участники:
- генеральный директор компании Telecom Daily Денис КУСКОВ;
- директор по продуктам компании Ivideon Заур АБУТАЛИМОВ;
- генеральный директор компании Tevian Вадим КОНУШИН.

Сегодня, когда число решений с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта увеличивается, видеокамеры становятся основным инструментом для сбора и обработки информации, а видеоаналитика, которая все чаще представлена в виде облачных сервисов, является ключевой технологией для реализации крупных проектов в сферах транспорта, финансов, ритейла.
Насколько востребовано направление видеоаналитики? Какие рынки наиболее интересны для инсталляции решений в этой области? Какие компании уже предоставляют услуги, а какие только собираются выйти на рынок? Что является драйверами роста видеоаналитики, а какие факторы сдерживают ее развитие? Что ждет этот сегмент?

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:13Умерла актриса Голливуда Джейн Пауэлл
14:11Губернатор Севастополя проголосовал на выборах в онлайн-режиме 0:13
14:10В Красноярском крае проголосовали более восьми процентов избирателей
14:08Мосгоризбирком опроверг сообщение о групповом голосовании
14:08Губернатор Ярославской области проголосовал на выборах в Госдуму
14:07Путин рассказал о выгодах от переезда штаб-квартиры Газпрома в Петербург
14:07Глава Карачаево-Черкесии проголосовал на выборах в Госдуму
14:05Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
14:04Страны ШОС выступили за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане
14:03Калининградские врачи извлекли из желудка младенца гидрогелевый шарик
14:01Саратовский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:59Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:59СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
13:58На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки
13:58Власти Фарер пересмотрят правила охоты на дельфинов
13:55Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
13:53В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
13:53Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске
13:51В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции
13:50В Нидерландах два человека погибли при нападении вооруженного мужчины
Лента новостейМолния