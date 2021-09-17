https://ria.ru/20210917/videotekhnologii-1750513035.html

Онлайн-конференция, посвященная обзору рынка видеотехнологий

Онлайн-конференция, посвященная обзору рынка видеотехнологий - РИА Новости, 17.09.2021

Онлайн-конференция, посвященная обзору рынка видеотехнологий

23 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Видеоаналитика: тренды развития и драйверы роста", посвященная обзору рынка видеотехнологий в 2021 году.

2021-09-17T13:09

2021-09-17T13:09

2021-09-17T13:09

анонсы

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https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1750513035.jpg?1631873383

Задать вопросУчастники:- генеральный директор компании Telecom Daily Денис КУСКОВ;- директор по продуктам компании Ivideon Заур АБУТАЛИМОВ;- генеральный директор компании Tevian Вадим КОНУШИН.Сегодня, когда число решений с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта увеличивается, видеокамеры становятся основным инструментом для сбора и обработки информации, а видеоаналитика, которая все чаще представлена в виде облачных сервисов, является ключевой технологией для реализации крупных проектов в сферах транспорта, финансов, ритейла.Насколько востребовано направление видеоаналитики? Какие рынки наиболее интересны для инсталляции решений в этой области? Какие компании уже предоставляют услуги, а какие только собираются выйти на рынок? Что является драйверами роста видеоаналитики, а какие факторы сдерживают ее развитие? Что ждет этот сегмент?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы