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Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске

Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске - РИА Новости, 17.09.2021

Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске

Центр общественного наблюдения в Новосибирской области назвал ложной жалобу обкома КПРФ на то, что камера видеонаблюдения на одном из участков якобы... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:53

2021-09-17T13:53

2021-09-17T13:53

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НОВОСИБИРСК, 17 сен – РИА Новости. Центр общественного наблюдения в Новосибирской области назвал ложной жалобу обкома КПРФ на то, что камера видеонаблюдения на одном из участков якобы транслировала запись вчерашнего дня; эту информацию подтвердил и облизбирком.Утром в пятницу обком КПРФ усомнился в достоверности трансляции с видеокамер на избирательных участках, в частности, на своем сайте коммунисты сообщили, что видеокамера с участка №1514 показывала раннее утро 16 сентября.Центр общественного наблюдения в своем Telegram-канале сообщил, что разобрался с жалобой на участке №1514 в Железнодорожном районе Новосибирска. "Информация, опубликованная на сайте одной из политических партий, оказалась ложной. Ранее авторы сообщали, что камера наблюдения на этом участке якобы показывает картинку вчерашнего дня. Но, как видно на видео прямого эфира, трансляция идет своевременно. При этом место наблюдателя от этой партии в Центре общественного наблюдения пустует: хотя если бы он находился здесь, то мог бы быстро уточнить ситуацию на участке №1514", - говорится в сообщении.Избирательная комиссия Новосибирской области также сообщает, что камеры видеонаблюдения на участке работают в штатном режиме, а в помещении для голосования присутствуют наблюдатели.Позже обком КПРФ признал, что в настоящее время система видеонаблюдения работает корректно.

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происшествия, новосибирская область, новосибирск