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В ОП опровергли информацию о вбросе на одном из участков в Петербурге

В ОП опровергли информацию о вбросе на одном из участков в Петербурге - РИА Новости, 17.09.2021

В ОП опровергли информацию о вбросе на одном из участков в Петербурге

Председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев опроверг информацию о вбросе на УИК... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:51

2021-09-17T15:51

2021-09-17T15:51

выборы в государственную думу

политика

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев опроверг информацию о вбросе на УИК номер 1794 в Санкт-Петербурге.Ранее в социальных сетях появилась информация о вбросе на УИКе 1794. На видео отчётливо видна пачку бюллетеней."Кроме выборов в Госдуму проходит еще целый ряд выборов, и бюллетеней на самом деле несколько. Люди со стороны этого не понимают… мы понимаем, что это длинный бюллетень, который можно сложить в три раза, потом еще раз сложить. Видно, что все, что есть у этого человека, он еще складывает. Итак, у нас фактически 4 бюллетеня", - сказал Григорьев журналистам в ОП, комментируя появившуюся в сети информацию.По его словам, это намеренная провокация тех, кто распространял это дело.

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политика, санкт-петербург, госдума рф, общественная палата рф, россия