https://ria.ru/20210917/ukraina-1750601813.html

В Британии рассказали о разочаровании Украины в Западе

В Британии рассказали о разочаровании Украины в Западе - РИА Новости, 17.09.2021

В Британии рассказали о разочаровании Украины в Западе

Украина разочарована, оказавшись между Россией и Западом, говорится в анонимной статье европейского дипломата для британского издания Open Democracy. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T19:15

2021-09-17T19:15

2021-09-17T19:15

в мире

украина

сша

германия

джо байден

ангела меркель

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украина разочарована, оказавшись между Россией и Западом, говорится в анонимной статье европейского дипломата для британского издания Open Democracy.Автор отметил, что несмотря на встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами США и Германии Джо Байденом и Ангелой Меркель, в Киеве испытывают одиночество в чувствительных вопросах евроатлантической интеграции и борьбы против газопровода "Северный поток — 2". При этом на переговорах не звучит публичная критика коррупции на Украине, а также вопросы антироссийских санкций и Минских соглашений, что дает поводы для некоторого удовлетворения Киева, уверен дипломат.В статье утверждается о неоправдавшихся надеждах Украины на Джо Байдена: Киеву не удалось вернуть к себе внимание Вашингтона. Кроме того, в республике считают, что борьба с коррупцией ради вступления в ЕС нужна Западу прежде всего для продвижения собственных интересов.Еще одна причина разочарования для киевских властей — брошенная Америкой в Афганистане военная техника на миллиарды долларов."С учетом этих сумм, "беспрецедентный уровень поддержки", которую Киев получал от Запада с 2014 года, представляется уже в другом свете", — пояснил автор, уточнив, что большая часть помощи — это кредиты.По мнению дипломата, Украина придет к более прагматичным отношениям с Западом, прежде всего в вопросе урегулирования в Донбассе. Зеленский обещал принести мир в регион, но пока это ему не удалось, так же, как и выполнить другое предвыборное обещание — поднять уровень жизни украинцев.Автор добавил, что реинтеграция Донбасса обойдется Киеву в миллиарды долларов. Дипломат считает, что Минские соглашения потеряют актуальность из-за внутриполитических проблем в Белоруссии, скорого ухода с поста канцлера Германии Ангелы Меркель, нейтральной позиции Джо Байдена и отсутствия доверия к Зеленскому в Москве.Дипломат подчеркнул, что Киеву не выгодно враждовать с Москвой, так как это никак не поможет в интеграции с Западом. По мнению автора, Украине следует налаживать двусторонние деловые связи."Такое развитие событий должно заставить ЕС и США задуматься", — пояснил дипломат.По его мнению, требование Запада реинтегрировать Донбасс было бы реалистичным, если бы оно сопровождалось экономическими стимулами. Кроме того, Западу следует списать часть долгов Киева, чтобы у Украины появились ресурсы для проведения реформ, заключил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210911/ukraina-1749671179.html

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в мире, украина, сша, германия, джо байден, ангела меркель, владимир зеленский, евросоюз, россия