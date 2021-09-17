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В Кремле назвали удаление приложения "Навальный" из магазинов законным
В Кремле назвали удаление приложения "Навальный" из магазинов законным - РИА Новости, 17.09.2021
В Кремле назвали удаление приложения "Навальный" из магазинов законным
Приложение "Навальный" было вне закона на территории РФ, решение о его удалении из магазинов приложений соответствует духу и букве закона, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:17
2021-09-17T12:17
2021-09-17T12:25
общество
россия
технологии
дмитрий песков
apple
google
алексей навальный
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Приложение "Навальный" было вне закона на территории РФ, решение о его удалении из магазинов приложений соответствует духу и букве закона, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Приложение "Навальный" удалено из мобильных версий магазинов приложений GooglePlay и AppStore, стало известно ранее в пятницу. Позже глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что приложение было удалено из раздачи Google и App Store после целого ряда мероприятий, в частности, бесед с послом США в России."Я не знаю, ну были же законные требования к Apple. Это приложение, оно вне закона на территории нашей страны. Обе платформы получили соответствующее уведомление. И в соответствии с буквой и духом закона они приняли такое решение, по всей видимости. Но это нужно спрашивать у самих служб", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что могло повлиять на решение Apple удалить из своего магазина приложение.
https://ria.ru/20210917/navalnyy-1750466355.html
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общество, россия, технологии, дмитрий песков, apple, google, алексей навальный
12:17 17.09.2021 (обновлено: 12:25 17.09.2021)
В Кремле назвали удаление приложения "Навальный" из магазинов законным
Песков: решение об удалении приложения "Навальный" соответствует духу и букве закона