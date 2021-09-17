https://ria.ru/20210917/uchastki-1750458321.html

В Московской области открылись все избирательные участки

В Московской области открылись все избирательные участки - РИА Новости, 17.09.2021

В Московской области открылись все избирательные участки

Все 4042 избирательных участка в Подмосковье уже открыты, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин журналистам. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:34

2021-09-17T09:34

2021-09-17T09:34

выборы в государственную думу

политика

московская область (подмосковье)

госдума рф

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ОДИНЦОВО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Все 4042 избирательных участка в Подмосковье уже открыты, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин журналистам."Все наши 4042 постоянных (избирательных участка - ред.) уже открыты, принимают избирателей, обеспечены средствами индивидуальной защиты", - сообщил на брифинге "Об открытии избирательных участков" Березкин.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html

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политика, московская область (подмосковье), госдума рф