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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/uchastki-1750458321.html
В Московской области открылись все избирательные участки
В Московской области открылись все избирательные участки - РИА Новости, 17.09.2021
В Московской области открылись все избирательные участки
Все 4042 избирательных участка в Подмосковье уже открыты, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин журналистам. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:34
2021-09-17T09:34
выборы в государственную думу
политика
московская область (подмосковье)
госдума рф
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ОДИНЦОВО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Все 4042 избирательных участка в Подмосковье уже открыты, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин журналистам."Все наши 4042 постоянных (избирательных участка - ред.) уже открыты, принимают избирателей, обеспечены средствами индивидуальной защиты", - сообщил на брифинге "Об открытии избирательных участков" Березкин.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, московская область (подмосковье), госдума рф
09:34 17.09.2021
 
В Московской области открылись все избирательные участки

Председатель Мособлизбиркома Березкин: все избирательные участки открылись

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов на церемонии разделения ключей шифрования голосования в ЦИК России
Заместитель председателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов на церемонии разделения ключей шифрования голосования в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ОДИНЦОВО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Все 4042 избирательных участка в Подмосковье уже открыты, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин журналистам.
"Все наши 4042 постоянных (избирательных участка - ред.) уже открыты, принимают избирателей, обеспечены средствами индивидуальной защиты", - сообщил на брифинге "Об открытии избирательных участков" Березкин.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
08:00
"Явное вмешательство". Голосование станет самым напряженным для ЦИК
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМосковская область (Подмосковье)Госдума РФ
 
 
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