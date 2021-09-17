https://ria.ru/20210917/ubezhische-1750442108.html

СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити

СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити - РИА Новости, 17.09.2021

СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити

Тысячи беженцев из Гаити скопились под пограничным мостом в американском штате Техас в надежде получить убежище в США, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T05:19

2021-09-17T05:19

2021-09-17T05:29

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ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. Тысячи беженцев из Гаити скопились под пограничным мостом в американском штате Техас в надежде получить убежище в США, пишет газета Washington Post.Власти техасского городка Дель Рио, в окрестностях которого появился импровизированный лагерь, оценивают численность его обитателей более чем в восемь тысяч человек, которые ждут, когда их зарегистрируют сотрудники пограничных служб.После июльского убийства президента Гаити Жовенеля Моиза и землетрясения, которое унесло в августе жизни более двух тысяч человек, американские власти распространили на выходцев с островного государства "временно защищенный статус", ограждающий их от депортации, говорится в публикации.На кадрах, снятых с беспилотников, видно множество людей, которые прячутся от солнца под автомобильной эстакадой. По данным телеканала Fox, число искателей убежища удвоилось всего за сутки.Пограничники, которых цитируют местные СМИ, говорят, что не справляются с наплывом мигрантов.США столкнулись с резким всплеском нелегальной миграции с начала президентства Джо Байдена, взявшего курс на либерализацию правил въезда и пребывания в стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20210912/gaiti-1749731095.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/gaiti-1749858253.html

техас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, техас, сша, джо байден, жовенель моиз