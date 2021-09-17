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СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити - РИА Новости, 17.09.2021
СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
Тысячи беженцев из Гаити скопились под пограничным мостом в американском штате Техас в надежде получить убежище в США, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T05:19
2021-09-17T05:29
в мире
техас
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джо байден
жовенель моиз
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ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. Тысячи беженцев из Гаити скопились под пограничным мостом в американском штате Техас в надежде получить убежище в США, пишет газета Washington Post.Власти техасского городка Дель Рио, в окрестностях которого появился импровизированный лагерь, оценивают численность его обитателей более чем в восемь тысяч человек, которые ждут, когда их зарегистрируют сотрудники пограничных служб.После июльского убийства президента Гаити Жовенеля Моиза и землетрясения, которое унесло в августе жизни более двух тысяч человек, американские власти распространили на выходцев с островного государства "временно защищенный статус", ограждающий их от депортации, говорится в публикации.На кадрах, снятых с беспилотников, видно множество людей, которые прячутся от солнца под автомобильной эстакадой. По данным телеканала Fox, число искателей убежища удвоилось всего за сутки.Пограничники, которых цитируют местные СМИ, говорят, что не справляются с наплывом мигрантов.США столкнулись с резким всплеском нелегальной миграции с начала президентства Джо Байдена, взявшего курс на либерализацию правил въезда и пребывания в стране.
https://radiosputnik.ria.ru/20210912/gaiti-1749731095.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210913/gaiti-1749858253.html
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в мире, техас, сша, джо байден, жовенель моиз
05:19 17.09.2021 (обновлено: 05:29 17.09.2021)
 
СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити

Washington Post: у границы США скопились более восьми тысяч гаитян в надежде на убежище

© AP Photo / Joseph OdelynМужчины несут матрас, Гаити
Мужчины несут матрас, Гаити - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© AP Photo / Joseph Odelyn
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ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. Тысячи беженцев из Гаити скопились под пограничным мостом в американском штате Техас в надежде получить убежище в США, пишет газета Washington Post.
Власти техасского городка Дель Рио, в окрестностях которого появился импровизированный лагерь, оценивают численность его обитателей более чем в восемь тысяч человек, которые ждут, когда их зарегистрируют сотрудники пограничных служб.
После июльского убийства президента Гаити Жовенеля Моиза и землетрясения, которое унесло в августе жизни более двух тысяч человек, американские власти распространили на выходцев с островного государства "временно защищенный статус", ограждающий их от депортации, говорится в публикации.

"Они выстраиваются в очередь, чтобы быть формально задержанными. Это первый шаг в подаче заявки на убежище или иную форму защищенного пребывания в США. Большинство мигрантов, вероятно, впустят в Соединенные Штаты, вручив уведомление о необходимости в будущем явиться в суд", - пишет издание.

На кадрах, снятых с беспилотников, видно множество людей, которые прячутся от солнца под автомобильной эстакадой. По данным телеканала Fox, число искателей убежища удвоилось всего за сутки.
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Пограничники, которых цитируют местные СМИ, говорят, что не справляются с наплывом мигрантов.
США столкнулись с резким всплеском нелегальной миграции с начала президентства Джо Байдена, взявшего курс на либерализацию правил въезда и пребывания в стране.
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В миреТехасСШАДжо БайденЖовенель Моиз
 
 
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