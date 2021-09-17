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https://ria.ru/20210917/tokaev-1750472609.html
Токаев рассказал о значении ШОС
Токаев рассказал о значении ШОС - РИА Новости, 17.09.2021
Токаев рассказал о значении ШОС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите ШОС, заявил что страны-участницы организации, объединенные "шанхайским духом", отрицают право... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:42
2021-09-17T10:42
в мире
армения
азербайджан
шос
касым-жомарт токаев
россия
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АЛМА-АТА, 17 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите ШОС, заявил что страны-участницы организации, объединенные "шанхайским духом", отрицают право сильного и навязывание искусственных стандартов извне.Токаев отметил, что присоединение Индии и Пакистана усилило ШОС и придало ее деятельности подлинный трансевразийский характер, а решение о начале процедуры приема Ирана в полноправные члены и предоставление статуса партнеров пор диалогу Египту, Саудовской Аравии и Катару придают организации новое важное измерение - ближневосточное."Все это подтверждает актуальность и уникальность шанхайского духа сотрудничества. Это коллективный дух народов, которые отрицают право сильного, выступают за равноправное сотрудничество и эффективное взаимодействие по всем актуальным вопросам глобальной повестки дня", - отметил он.По мнению Токаева, "этот дух единства сплачивает страны, придерживающиеся разных моделей развития и разных взглядов по основным вопросам мироустройства".ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.По итогам заседания планируется принятие юбилейной Душанбинской декларации и подписание более 30 документов, касающихся жизнедеятельности организации. Кроме того, ожидается принятие главами государств решений о запуске процедуры приема Ирана в качестве полноправного государства-члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20210914/putin-1749986795.html
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в мире, армения, азербайджан, шос, касым-жомарт токаев, россия
10:42 17.09.2021
 
Токаев рассказал о значении ШОС

Президент Казахстана Токаев: "шанхайский дух" объединяет народы, отрицающие право сильного

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк7 ноября 2019. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
7 ноября 2019. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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АЛМА-АТА, 17 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите ШОС, заявил что страны-участницы организации, объединенные "шанхайским духом", отрицают право сильного и навязывание искусственных стандартов извне.
Токаев отметил, что присоединение Индии и Пакистана усилило ШОС и придало ее деятельности подлинный трансевразийский характер, а решение о начале процедуры приема Ирана в полноправные члены и предоставление статуса партнеров пор диалогу Египту, Саудовской Аравии и Катару придают организации новое важное измерение - ближневосточное.
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"Все это подтверждает актуальность и уникальность шанхайского духа сотрудничества. Это коллективный дух народов, которые отрицают право сильного, выступают за равноправное сотрудничество и эффективное взаимодействие по всем актуальным вопросам глобальной повестки дня", - отметил он.
По мнению Токаева, "этот дух единства сплачивает страны, придерживающиеся разных моделей развития и разных взглядов по основным вопросам мироустройства".
"Он позволяет вместе работать ради общего блага и выступать против навязывания искусственных стандартов и критериев вопреки историческим и политическим традициям народов, их образу жизни и менталитету", - добавил глава Казахстана.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.
По итогам заседания планируется принятие юбилейной Душанбинской декларации и подписание более 30 документов, касающихся жизнедеятельности организации. Кроме того, ожидается принятие главами государств решений о запуске процедуры приема Ирана в качестве полноправного государства-члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
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В миреАрменияАзербайджанШОСКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
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