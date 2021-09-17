https://ria.ru/20210917/stavki-1750432628.html

Набиуллина: ставки по банковским вкладам снова станут привлекательными

Набиуллина: ставки по банковским вкладам снова станут привлекательными - РИА Новости, 17.09.2021

Набиуллина: ставки по банковским вкладам снова станут привлекательными

Ставки по банковским вкладам вернутся на уровни, привлекательные для вкладчиков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T00:35

2021-09-17T00:35

2021-09-17T07:37

экономика

эльвира набиуллина

ипотека

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ставки по банковским вкладам вернутся на уровни, привлекательные для вкладчиков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Набиуллина напомнила, что в июне наблюдался отток средств со срочных счетов, в июле была стабилизация, а в августе небольшой приток. "Сейчас последняя оперативная статистика - она еще будет уточняться - показывает вроде бы продолжение этого небольшого притока вкладов на срочные счета. Действительно, раньше было перераспределение на фондовый рынок, рынок недвижимости, на текущие счета и в потребление", - отметила глава регулятора.По ее словам, пик перетока на фондовый рынок был в прошлом квартале, а сейчас он замедлился, как и переток средств на рынок недвижимости. "Видимо, в связи с тем, что ставки повышаются, наша ключевая ставка повышается. Мы исходим из того, что депозитные ставки вернутся к уровню, который будет привлекательным, к положительному значению для людей", - еще раз подчеркнула Набиуллина.Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады сентября снизилась до 6,15% с 6,17% в третьей декаде августа. Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года - 4,33%. А достигнутый в третьей декаде августа результат - рекордно высокий с третьей декады октября 2019 года, когда показатель составил 6,36%.

https://realty.ria.ru/20210916/nabiullina-1750362778.html

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экономика, эльвира набиуллина, ипотека, россия