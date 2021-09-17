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Набиуллина: ставки по банковским вкладам снова станут привлекательными
Набиуллина: ставки по банковским вкладам снова станут привлекательными - РИА Новости, 17.09.2021
Набиуллина: ставки по банковским вкладам снова станут привлекательными
Ставки по банковским вкладам вернутся на уровни, привлекательные для вкладчиков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T00:35
2021-09-17T07:37
экономика
эльвира набиуллина
ипотека
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ставки по банковским вкладам вернутся на уровни, привлекательные для вкладчиков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Набиуллина напомнила, что в июне наблюдался отток средств со срочных счетов, в июле была стабилизация, а в августе небольшой приток. "Сейчас последняя оперативная статистика - она еще будет уточняться - показывает вроде бы продолжение этого небольшого притока вкладов на срочные счета. Действительно, раньше было перераспределение на фондовый рынок, рынок недвижимости, на текущие счета и в потребление", - отметила глава регулятора.По ее словам, пик перетока на фондовый рынок был в прошлом квартале, а сейчас он замедлился, как и переток средств на рынок недвижимости. "Видимо, в связи с тем, что ставки повышаются, наша ключевая ставка повышается. Мы исходим из того, что депозитные ставки вернутся к уровню, который будет привлекательным, к положительному значению для людей", - еще раз подчеркнула Набиуллина.Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады сентября снизилась до 6,15% с 6,17% в третьей декаде августа. Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года - 4,33%. А достигнутый в третьей декаде августа результат - рекордно высокий с третьей декады октября 2019 года, когда показатель составил 6,36%.
https://realty.ria.ru/20210916/nabiullina-1750362778.html
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экономика, эльвира набиуллина, ипотека, россия
00:35 17.09.2021 (обновлено: 07:37 17.09.2021)
 
Набиуллина: ставки по банковским вкладам снова станут привлекательными

Глава ЦБ Набиуллина: ставки по банковским вкладам вернутся к положительному значению

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ставки по банковским вкладам вернутся на уровни, привлекательные для вкладчиков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы исходим из того, что депозитные ставки вернутся к уровню, который будет привлекательным, к положительному значению для людей. Это произойдет. Они могут уже и сейчас быть в положительной зоне - если вы, например, сейчас положите средства на годовой депозит по той ставке, которую банки предлагают, и инфляция вернется в течение года к целевому уровню в соответствии с нашим прогнозом", - сказала она в интервью РБК.

Набиуллина напомнила, что в июне наблюдался отток средств со срочных счетов, в июле была стабилизация, а в августе небольшой приток. "Сейчас последняя оперативная статистика - она еще будет уточняться - показывает вроде бы продолжение этого небольшого притока вкладов на срочные счета. Действительно, раньше было перераспределение на фондовый рынок, рынок недвижимости, на текущие счета и в потребление", - отметила глава регулятора.
По ее словам, пик перетока на фондовый рынок был в прошлом квартале, а сейчас он замедлился, как и переток средств на рынок недвижимости. "Видимо, в связи с тем, что ставки повышаются, наша ключевая ставка повышается. Мы исходим из того, что депозитные ставки вернутся к уровню, который будет привлекательным, к положительному значению для людей", - еще раз подчеркнула Набиуллина.
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Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады сентября снизилась до 6,15% с 6,17% в третьей декаде августа. Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года - 4,33%. А достигнутый в третьей декаде августа результат - рекордно высокий с третьей декады октября 2019 года, когда показатель составил 6,36%.
 
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