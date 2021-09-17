https://ria.ru/20210917/stavki-1750432628.html
Набиуллина: ставки по банковским вкладам снова станут привлекательными
Набиуллина: ставки по банковским вкладам снова станут привлекательными - РИА Новости, 17.09.2021
Набиуллина: ставки по банковским вкладам снова станут привлекательными
Ставки по банковским вкладам вернутся на уровни, привлекательные для вкладчиков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T00:35
2021-09-17T00:35
2021-09-17T07:37
экономика
эльвира набиуллина
ипотека
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737035301_0:46:3058:1766_1920x0_80_0_0_3522fd665de36e614814f1f3ea750a07.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ставки по банковским вкладам вернутся на уровни, привлекательные для вкладчиков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Набиуллина напомнила, что в июне наблюдался отток средств со срочных счетов, в июле была стабилизация, а в августе небольшой приток. "Сейчас последняя оперативная статистика - она еще будет уточняться - показывает вроде бы продолжение этого небольшого притока вкладов на срочные счета. Действительно, раньше было перераспределение на фондовый рынок, рынок недвижимости, на текущие счета и в потребление", - отметила глава регулятора.По ее словам, пик перетока на фондовый рынок был в прошлом квартале, а сейчас он замедлился, как и переток средств на рынок недвижимости. "Видимо, в связи с тем, что ставки повышаются, наша ключевая ставка повышается. Мы исходим из того, что депозитные ставки вернутся к уровню, который будет привлекательным, к положительному значению для людей", - еще раз подчеркнула Набиуллина.Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады сентября снизилась до 6,15% с 6,17% в третьей декаде августа. Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года - 4,33%. А достигнутый в третьей декаде августа результат - рекордно высокий с третьей декады октября 2019 года, когда показатель составил 6,36%.
https://realty.ria.ru/20210916/nabiullina-1750362778.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737035301_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7ea3e2743b06b872c0b46ba4102e1bf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, ипотека, россия
00:35 17.09.2021 (обновлено: 07:37 17.09.2021)
Набиуллина: ставки по банковским вкладам снова станут привлекательными
Глава ЦБ Набиуллина: ставки по банковским вкладам вернутся к положительному значению
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Ставки по банковским вкладам вернутся на уровни, привлекательные для вкладчиков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина
.
"Мы исходим из того, что депозитные ставки вернутся к уровню, который будет привлекательным, к положительному значению для людей. Это произойдет. Они могут уже и сейчас быть в положительной зоне - если вы, например, сейчас положите средства на годовой депозит по той ставке, которую банки предлагают, и инфляция вернется в течение года к целевому уровню в соответствии с нашим прогнозом", - сказала она в интервью РБК.
Набиуллина напомнила, что в июне наблюдался отток средств со срочных счетов, в июле была стабилизация, а в августе небольшой приток. "Сейчас последняя оперативная статистика - она еще будет уточняться - показывает вроде бы продолжение этого небольшого притока вкладов на срочные счета. Действительно, раньше было перераспределение на фондовый рынок, рынок недвижимости, на текущие счета и в потребление", - отметила глава регулятора.
По ее словам, пик перетока на фондовый рынок был в прошлом квартале, а сейчас он замедлился, как и переток средств на рынок недвижимости. "Видимо, в связи с тем, что ставки повышаются, наша ключевая ставка повышается. Мы исходим из того, что депозитные ставки вернутся к уровню, который будет привлекательным, к положительному значению для людей", - еще раз подчеркнула Набиуллина.
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ
, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады сентября снизилась до 6,15% с 6,17% в третьей декаде августа. Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года - 4,33%. А достигнутый в третьей декаде августа результат - рекордно высокий с третьей декады октября 2019 года, когда показатель составил 6,36%.