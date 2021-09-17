https://ria.ru/20210917/ssha-1750558790.html
В аэропортах США ручную кладь будут проверять при помощи томографов
В аэропортах США ручную кладь будут проверять при помощи томографов - РИА Новости, 18.09.2021
В аэропортах США ручную кладь будут проверять при помощи томографов
В начале 2022 года в воздушных гаванях США прохождение контроля безопасности будет ускорено: ручную кладь проверят с помощью томографов, сообщает Think Travel... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-17T03:06
2021-09-17T03:06
2021-09-18T08:58
туризм
сша
новости - туризм
туризм
аэропорты
безопасность
технологии
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152992/93/1529929303_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_7ce39491a821dbb4a5bcf3f7e6b001e9.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В начале 2022 года в воздушных гаванях США прохождение контроля безопасности будет ускорено: ручную кладь проверят с помощью томографов, сообщает Think Travel Tech.Управление транспортной безопасности США (TSA) уже выделило 198 миллионов долларов на закупку среднеразмерных — небольших — рентгеновских систем компьютерной томографии (КТ). После их установки пассажирам не придется вынимать электронику и жидкости из ручной клади.Сейчас такие аппараты используются для предполетного досмотра, но лишь при проверке отправляющихся в багаж чемоданов.Аппараты позволят сотрудникам службы авиационной безопасности видеть трехмерное изображение содержимого сумки, его можно поворачивать по трем осям. Такой способ дает более точные результаты и позволяет обнаружить любые опасные предметы – в том числе взрывчатые вещества, изготовленные из жидкостей.
https://ria.ru/20210917/tyumen-1750301271.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152992/93/1529929303_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2fd21e3102c9c3038a232524d2942850.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, новости - туризм, туризм, аэропорты, безопасность, технологии, авиация, туристы