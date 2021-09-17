https://ria.ru/20210917/sizo-1750612264.html

В СПЧ оценили голосование в СИЗО

В СПЧ оценили голосование в СИЗО - РИА Новости, 17.09.2021

В СПЧ оценили голосование в СИЗО

Голосование на избирательных участках в СИЗО зачастую проходит более качественно и организованно, чем на многих "гражданских" участках, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T20:32

2021-09-17T20:32

2021-09-17T20:32

выборы в государственную думу

политика

выборы

совет по правам человека при президенте рф (спч)

госдума рф

выборы в государственную думу

александр точенов

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Голосование на избирательных участках в СИЗО зачастую проходит более качественно и организованно, чем на многих "гражданских" участках, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Точенов после посещения СИЗО-1 Самары.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур."По сравнению с некоторыми "гражданскими" участками в СИЗО-1 все проходит очень качественно и организованно. Условия хуже, но порядка больше. Там все обеспечено с точки зрения избирательной комиссии, имеется видеонаблюдение, работают общественные наблюдатели из числа представителей ОНК (Общественной наблюдательной комиссии – ред.)", – подчеркнул Точенов.Член СПЧ признался, что говорил с несколькими арестованными. Те заявили, что никакого давления на них не оказывали, за кого-то голосовать не призывали."Даже информационную литературу раздали заранее, чтобы люди голосовали осознанно. В целом все организованно, все идет достаточно спокойно, жалоб не поступало. Надеюсь, что все так и будет", – добавил Точенов.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, совет по правам человека при президенте рф (спч), госдума рф, выборы в государственную думу, александр точенов