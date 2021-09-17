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Набиуллина рассказала о своем отношении к сигналам в виде брошек
Набиуллина рассказала о своем отношении к сигналам в виде брошек - РИА Новости, 17.09.2021
Набиуллина рассказала о своем отношении к сигналам в виде брошек
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что использует брошки в качестве одного из каналов коммуникации с рынком и пока не планирует от него... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T00:41
2021-09-17T00:43
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что использует брошки в качестве одного из каналов коммуникации с рынком и пока не планирует от него отказываться, хотя и признала, что такие сигналы не всегда однозначно воспринимаются аудиторией.Она отрицательно ответила на вопрос о возможном отказе от этих сигналов, хотя признала, что не все они были расшифрованы или интерпретированы зрителями верно. "Пусть останется загадкой. За редким исключением, все-таки они не всегда однозначны, дают возможность подумать", - сказала глава ЦБ.Первой брошью со смыслом, в которой Набиуллина появилась на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, стала неваляшка в марте прошлого года - это была отсылка к мерам Банка России по поддержке финансового сектора во время пандемии и реклама нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был как раз проиллюстрирован неваляшкой.С тех пор каждый раз после решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке Набиуллина надевала тематическую брошку, которая иллюстрировала взгляд регулятора на ситуацию в российской экономике. Эти украшения часто становились объектом обсуждения и даже предметом прогнозов аналитиков.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
00:41 17.09.2021 (обновлено: 00:43 17.09.2021)
 
Набиуллина рассказала о своем отношении к сигналам в виде брошек

Глава ЦБ Набиуллина не намерена отказываться от сигналов в виде брошек

© Фото : Банк РоссииПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : Банк России
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что использует брошки в качестве одного из каналов коммуникации с рынком и пока не планирует от него отказываться, хотя и признала, что такие сигналы не всегда однозначно воспринимаются аудиторией.

"Центральные банкиры, наверное, и так слишком серьезны, все время делают оговорки - "при условии" и так далее. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы быть более понятными, с переменным успехом. Брошки - это тоже коммуникация, просто другой язык", - сказала Набиуллина в интервью РБК.

Она отрицательно ответила на вопрос о возможном отказе от этих сигналов, хотя признала, что не все они были расшифрованы или интерпретированы зрителями верно. "Пусть останется загадкой. За редким исключением, все-таки они не всегда однозначны, дают возможность подумать", - сказала глава ЦБ.

"Совет директоров не принимает решения по брошке - это точно", - добавила она.

Первой брошью со смыслом, в которой Набиуллина появилась на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, стала неваляшка в марте прошлого года - это была отсылка к мерам Банка России по поддержке финансового сектора во время пандемии и реклама нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был как раз проиллюстрирован неваляшкой.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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С тех пор каждый раз после решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке Набиуллина надевала тематическую брошку, которая иллюстрировала взгляд регулятора на ситуацию в российской экономике. Эти украшения часто становились объектом обсуждения и даже предметом прогнозов аналитиков.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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