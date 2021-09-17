00:41 17.09.2021 (обновлено: 00:43 17.09.2021)
Набиуллина рассказала о своем отношении к сигналам в виде брошек
Глава ЦБ Набиуллина не намерена отказываться от сигналов в виде брошек
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что использует брошки в качестве одного из каналов коммуникации с рынком и пока не планирует от него отказываться, хотя и признала, что такие сигналы не всегда однозначно воспринимаются аудиторией.
"Центральные банкиры, наверное, и так слишком серьезны, все время делают оговорки - "при условии" и так далее. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы быть более понятными, с переменным успехом. Брошки - это тоже коммуникация, просто другой язык", - сказала Набиуллина в интервью РБК.
Она отрицательно ответила на вопрос о возможном отказе от этих сигналов, хотя признала, что не все они были расшифрованы или интерпретированы зрителями верно. "Пусть останется загадкой. За редким исключением, все-таки они не всегда однозначны, дают возможность подумать", - сказала глава ЦБ.
"Совет директоров не принимает решения по брошке - это точно", - добавила она.
Первой брошью со смыслом, в которой Набиуллина появилась на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, стала неваляшка в марте прошлого года - это была отсылка к мерам Банка России по поддержке финансового сектора во время пандемии и реклама нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был как раз проиллюстрирован неваляшкой.
С тех пор каждый раз после решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке Набиуллина надевала тематическую брошку, которая иллюстрировала взгляд регулятора на ситуацию в российской экономике. Эти украшения часто становились объектом обсуждения и даже предметом прогнозов аналитиков.