https://ria.ru/20210917/signaly-1750433034.html

Набиуллина рассказала о своем отношении к сигналам в виде брошек

Набиуллина рассказала о своем отношении к сигналам в виде брошек - РИА Новости, 17.09.2021

Набиуллина рассказала о своем отношении к сигналам в виде брошек

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что использует брошки в качестве одного из каналов коммуникации с рынком и пока не планирует от него... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T00:41

2021-09-17T00:41

2021-09-17T00:43

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что использует брошки в качестве одного из каналов коммуникации с рынком и пока не планирует от него отказываться, хотя и признала, что такие сигналы не всегда однозначно воспринимаются аудиторией.Она отрицательно ответила на вопрос о возможном отказе от этих сигналов, хотя признала, что не все они были расшифрованы или интерпретированы зрителями верно. "Пусть останется загадкой. За редким исключением, все-таки они не всегда однозначны, дают возможность подумать", - сказала глава ЦБ.Первой брошью со смыслом, в которой Набиуллина появилась на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, стала неваляшка в марте прошлого года - это была отсылка к мерам Банка России по поддержке финансового сектора во время пандемии и реклама нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был как раз проиллюстрирован неваляшкой.С тех пор каждый раз после решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке Набиуллина надевала тематическую брошку, которая иллюстрировала взгляд регулятора на ситуацию в российской экономике. Эти украшения часто становились объектом обсуждения и даже предметом прогнозов аналитиков.

https://ria.ru/20210917/stavki-1750432628.html

россия

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2021

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия