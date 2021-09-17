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Наука
https://ria.ru/20210917/shenchzhou-1750463992.html
В Китае пилотируемую миссию "Шэньчжоу-12" признали успешной
В Китае пилотируемую миссию "Шэньчжоу-12" признали успешной - РИА Новости, 17.09.2021
В Китае пилотируемую миссию "Шэньчжоу-12" признали успешной
Пилотируемая миссия корабля "Шэньчжоу-12" на китайскую орбитальную станцию "Тяньгун" признана успешной, состояние всех трех вернувшихся на Землю космонавтов... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:06
2021-09-17T10:08
наука
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ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Пилотируемая миссия корабля "Шэньчжоу-12" на китайскую орбитальную станцию "Тяньгун" признана успешной, состояние всех трех вернувшихся на Землю космонавтов хорошее, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC)."Космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо находятся в хорошем состоянии. Пилотируемая миссия "Шэньчжоу-12" признана успешной", - говорится в сообщении CASC в официальном аккаунте в соцсети WeChat.Спускаемый аппарат корабля "Шэньчжоу-12" приземлился в пятницу в 13.34 (08.34 мск) на посадочной площадке "Дунфэн" в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, и уже в 13.43 поисково-спасательная группа открыла люк спускаемой капсулы, медики провели первичный осмотр каждого из трех космонавтов, подтвердив, что их состояние хорошее.Члены экипажа "Шэньчжоу-12" стали первыми космонавтами на китайской орбитальной станции "Тяньгун", в основной отсек "Тяньхэ" они перешли 17 июня 2021 года.За три месяца на орбите космонавты дважды выходили со станции в открытый космос, также экипаж выполнил перемещение грузов с грузового корабля, работы по сборке и управлению основным отсеком станции, работы с манипулятором. Вместе с тем космонавты в соответствии с планом выполнили ряд научных экспериментов и технических испытаний. Они также обновили рекорд Китая по продолжительности нахождения в космосе за одну миссию.Станция "Тяньгун"Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля этого года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ". Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий. На станции одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.Планируется, что в 2022 году к станции пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь". Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.Основной модуль станции длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра получил название "Тяньхэ", в настоящий момент это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубометров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей.
https://ria.ru/20210916/orbita-1750262313.html
https://ria.ru/20210916/korabli-1750318594.html
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китай, космос - риа наука, внутренняя монголия, wechat
10:06 17.09.2021 (обновлено: 10:08 17.09.2021)
 
В Китае пилотируемую миссию "Шэньчжоу-12" признали успешной

Пилотируемую миссию "Шэньчжоу-12" на орбитальную станцию Китая признали успешной

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Пилотируемая миссия корабля "Шэньчжоу-12" на китайскую орбитальную станцию "Тяньгун" признана успешной, состояние всех трех вернувшихся на Землю космонавтов хорошее, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).
"Космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо находятся в хорошем состоянии. Пилотируемая миссия "Шэньчжоу-12" признана успешной", - говорится в сообщении CASC в официальном аккаунте в соцсети WeChat.
Спускаемый аппарат корабля "Шэньчжоу-12" приземлился в пятницу в 13.34 (08.34 мск) на посадочной площадке "Дунфэн" в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, и уже в 13.43 поисково-спасательная группа открыла люк спускаемой капсулы, медики провели первичный осмотр каждого из трех космонавтов, подтвердив, что их состояние хорошее.
Члены экипажа "Шэньчжоу-12" стали первыми космонавтами на китайской орбитальной станции "Тяньгун", в основной отсек "Тяньхэ" они перешли 17 июня 2021 года.
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За три месяца на орбите космонавты дважды выходили со станции в открытый космос, также экипаж выполнил перемещение грузов с грузового корабля, работы по сборке и управлению основным отсеком станции, работы с манипулятором. Вместе с тем космонавты в соответствии с планом выполнили ряд научных экспериментов и технических испытаний. Они также обновили рекорд Китая по продолжительности нахождения в космосе за одну миссию.

Станция "Тяньгун"

Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля этого года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ". Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий. На станции одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.
Планируется, что в 2022 году к станции пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь". Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.
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Основной модуль станции длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра получил название "Тяньхэ", в настоящий момент это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубометров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.
Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей.
 
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