https://ria.ru/20210917/shenchzhou-1750463992.html

В Китае пилотируемую миссию "Шэньчжоу-12" признали успешной

В Китае пилотируемую миссию "Шэньчжоу-12" признали успешной - РИА Новости, 17.09.2021

В Китае пилотируемую миссию "Шэньчжоу-12" признали успешной

Пилотируемая миссия корабля "Шэньчжоу-12" на китайскую орбитальную станцию "Тяньгун" признана успешной, состояние всех трех вернувшихся на Землю космонавтов... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:06

2021-09-17T10:06

2021-09-17T10:08

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ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Пилотируемая миссия корабля "Шэньчжоу-12" на китайскую орбитальную станцию "Тяньгун" признана успешной, состояние всех трех вернувшихся на Землю космонавтов хорошее, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC)."Космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо находятся в хорошем состоянии. Пилотируемая миссия "Шэньчжоу-12" признана успешной", - говорится в сообщении CASC в официальном аккаунте в соцсети WeChat.Спускаемый аппарат корабля "Шэньчжоу-12" приземлился в пятницу в 13.34 (08.34 мск) на посадочной площадке "Дунфэн" в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, и уже в 13.43 поисково-спасательная группа открыла люк спускаемой капсулы, медики провели первичный осмотр каждого из трех космонавтов, подтвердив, что их состояние хорошее.Члены экипажа "Шэньчжоу-12" стали первыми космонавтами на китайской орбитальной станции "Тяньгун", в основной отсек "Тяньхэ" они перешли 17 июня 2021 года.За три месяца на орбите космонавты дважды выходили со станции в открытый космос, также экипаж выполнил перемещение грузов с грузового корабля, работы по сборке и управлению основным отсеком станции, работы с манипулятором. Вместе с тем космонавты в соответствии с планом выполнили ряд научных экспериментов и технических испытаний. Они также обновили рекорд Китая по продолжительности нахождения в космосе за одну миссию.Станция "Тяньгун"Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля этого года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ". Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий. На станции одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.Планируется, что в 2022 году к станции пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь". Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.Основной модуль станции длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра получил название "Тяньхэ", в настоящий момент это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубометров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей.

https://ria.ru/20210916/orbita-1750262313.html

https://ria.ru/20210916/korabli-1750318594.html

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китай, космос - риа наука, внутренняя монголия, wechat