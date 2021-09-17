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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/sayt-1750562137.html
Систему защиты сайтов онлайн-голосования усилили после атак
Систему защиты сайтов онлайн-голосования усилили после атак - РИА Новости, 17.09.2021
Систему защиты сайтов онлайн-голосования усилили после атак
Атаки на сайты онлайн-голосования в Москве отражены, после этого системы защиты усилили, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Общественного штаба,... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:15
2021-09-17T16:27
выборы в государственную думу
москва
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Атаки на сайты онлайн-голосования в Москве отражены, после этого системы защиты усилили, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Общественного штаба, председатель Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух.Он напомнил, что с самого утра начались атаки и на московскую систему электронного голосования, и на сервис по наблюдению за ходом электронного голосования observer.mos.ru. Из-за этого наблюдались задержки в работе, но сам процесс голосования не останавливался."DDOS-атаки велись из-за рубежа, они были достаточно масштабные. Там была Америка, кажется, Германия, Украина, то есть такие, достойные страны. И именно сайт "обсервера" был более подвержен им, видно, при построении системы никто и не думал, что будет атака на второстепенный сайт. Когда это обнаружилось, штатными средствами атака отбивалась, сайт был доступен, но работал очень медленно, из-за этого те сотни тысяч голосов, которые отдавались в реальной жизни, отображались на этом сайте с большой задержкой - через час - полтора. Уже с середины дня система штатно заработала, и усилили системы защиты", - сказал Массух.Он подчеркнул, что атаку уже удалось предотвратить, но работа сайта по наблюдению за ходом голосования еще восстанавливается.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома РФ, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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москва
16:15 17.09.2021 (обновлено: 16:27 17.09.2021)
 
Систему защиты сайтов онлайн-голосования усилили после атак

Систему защиты сайтов онлайн-голосования в Москве усилили после атак

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму
Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Атаки на сайты онлайн-голосования в Москве отражены, после этого системы защиты усилили, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Общественного штаба, председатель Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух.
Он напомнил, что с самого утра начались атаки и на московскую систему электронного голосования, и на сервис по наблюдению за ходом электронного голосования observer.mos.ru. Из-за этого наблюдались задержки в работе, но сам процесс голосования не останавливался.
"DDOS-атаки велись из-за рубежа, они были достаточно масштабные. Там была Америка, кажется, Германия, Украина, то есть такие, достойные страны. И именно сайт "обсервера" был более подвержен им, видно, при построении системы никто и не думал, что будет атака на второстепенный сайт. Когда это обнаружилось, штатными средствами атака отбивалась, сайт был доступен, но работал очень медленно, из-за этого те сотни тысяч голосов, которые отдавались в реальной жизни, отображались на этом сайте с большой задержкой - через час - полтора. Уже с середины дня система штатно заработала, и усилили системы защиты", - сказал Массух.
Он подчеркнул, что атаку уже удалось предотвратить, но работа сайта по наблюдению за ходом голосования еще восстанавливается.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома РФ, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 16:19Выборы в Государственную думу
Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн
 
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