https://ria.ru/20210917/sayt-1750562137.html

Систему защиты сайтов онлайн-голосования усилили после атак

Систему защиты сайтов онлайн-голосования усилили после атак - РИА Новости, 17.09.2021

Систему защиты сайтов онлайн-голосования усилили после атак

Атаки на сайты онлайн-голосования в Москве отражены, после этого системы защиты усилили, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Общественного штаба,... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:15

2021-09-17T16:15

2021-09-17T16:27

выборы в государственную думу

москва

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Атаки на сайты онлайн-голосования в Москве отражены, после этого системы защиты усилили, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Общественного штаба, председатель Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух.Он напомнил, что с самого утра начались атаки и на московскую систему электронного голосования, и на сервис по наблюдению за ходом электронного голосования observer.mos.ru. Из-за этого наблюдались задержки в работе, но сам процесс голосования не останавливался."DDOS-атаки велись из-за рубежа, они были достаточно масштабные. Там была Америка, кажется, Германия, Украина, то есть такие, достойные страны. И именно сайт "обсервера" был более подвержен им, видно, при построении системы никто и не думал, что будет атака на второстепенный сайт. Когда это обнаружилось, штатными средствами атака отбивалась, сайт был доступен, но работал очень медленно, из-за этого те сотни тысяч голосов, которые отдавались в реальной жизни, отображались на этом сайте с большой задержкой - через час - полтора. Уже с середины дня система штатно заработала, и усилили системы защиты", - сказал Массух.Он подчеркнул, что атаку уже удалось предотвратить, но работа сайта по наблюдению за ходом голосования еще восстанавливается.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома РФ, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210917/putin-1750563065.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва