https://ria.ru/20210917/sanktsii-1750600169.html
Россия не боится санкций из-за "Северного потока — 2", заявил Медведев
Россия не боится санкций из-за "Северного потока — 2", заявил Медведев - РИА Новости, 17.09.2021
Россия не боится санкций из-за "Северного потока — 2", заявил Медведев
Россия не боится возможных санкций, связанных с запуском газопровода "Северный поток — 2", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T19:05
2021-09-17T19:05
2021-09-17T19:27
северный поток — 2
россия
дмитрий медведев
экономика
санкции
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия не боится возможных санкций, связанных с запуском газопровода "Северный поток — 2", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Газопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Германия и США в июле опубликовали заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все рычаги для содействия продлению до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и РФ, включая назначение спецпосланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций против РФ, если та будет использовать энергию как оружие против европейских стран."Нет, конечно. Какие здесь могут быть опасения? Мы в этой ситуации с санкциями живём с 2014 года", - сказал Медведев изданию DW в ответ на вопрос, не боится ли он санкций, если Россия воспрепятствует транзиту газа через Украину. Он отметил, что "изменился дух отношений, и это очень грустно", но в целом Россия продолжила своё развитие, и в некоторых секторах даже нарастила свои возможности. "Поэтому если кто-то какие-то санкции введёт, мы переживём и эти санкции", - добавил Медведев.По его мнению, сейчас происходит "ритуальный танец, исполняемый европейскими политиками, с одной стороны, а с другой стороны – американскими политиками, для того чтобы признать факт, что "Северный поток — 2" состоялся".Медведев считает, что история вокруг "Северного потока — 2" "в значительной степени продиктована коммерческими интересами США и их недобросовестной конкуренцией, которую они ведут на европейском рынке". "Так было при президенте Трампе. Сейчас, как мне кажется, новая администрация Байдена проявила несколько лучшее понимание ситуации и нашла в настоящий момент компромисс, в том числе и с правительством Германии", - сказал он.По мнению Медведева, даже хотя сейчас "делаются разные оговорки про санкции", это" уж точно лучше, чем пытаться уничтожить вполне состоявшийся и очень важный для Европы проект". Он указал, что если Германия зависит от поставок российского газа, то Россия зависит от цен, которые формируются на рынке, и от того, чтобы эти объёмы покупались," поэтому это взаимовыгодный процесс".
https://ria.ru/20210913/evropa-1749809613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-09-17T19:05
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РИА Новости
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северный поток — 2, россия, дмитрий медведев, экономика, санкции
19:05 17.09.2021 (обновлено: 19:27 17.09.2021)
Россия не боится санкций из-за "Северного потока — 2", заявил Медведев
Медведев: Россия не боится возможных санкций, связанных с запуском "Северного потока — 2"
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия
не боится возможных санкций, связанных с запуском газопровода "Северный поток — 2
", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
.
"Газпром
" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Газопровод от побережья РФ через Балтийское море
до Германии
состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Nord Stream 2 AG
планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Германия и США
в июле опубликовали заявление о мерах по поддержке Украины
, европейской энергобезопасности и целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы
продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин
обязуется использовать все рычаги для содействия продлению до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и РФ, включая назначение спецпосланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций против РФ, если та будет использовать энергию как оружие против европейских стран.
"Нет, конечно. Какие здесь могут быть опасения? Мы в этой ситуации с санкциями живём с 2014 года", - сказал Медведев изданию DW в ответ на вопрос, не боится ли он санкций, если Россия воспрепятствует транзиту газа через Украину. Он отметил, что "изменился дух отношений, и это очень грустно", но в целом Россия продолжила своё развитие, и в некоторых секторах даже нарастила свои возможности. "Поэтому если кто-то какие-то санкции введёт, мы переживём и эти санкции", - добавил Медведев.
По его мнению, сейчас происходит "ритуальный танец, исполняемый европейскими политиками, с одной стороны, а с другой стороны – американскими политиками, для того чтобы признать факт, что "Северный поток — 2" состоялся".
Медведев считает, что история вокруг "Северного потока — 2" "в значительной степени продиктована коммерческими интересами США и их недобросовестной конкуренцией, которую они ведут на европейском рынке". "Так было при президенте Трампе. Сейчас, как мне кажется, новая администрация Байдена проявила несколько лучшее понимание ситуации и нашла в настоящий момент компромисс, в том числе и с правительством Германии", - сказал он.
По мнению Медведева, даже хотя сейчас "делаются разные оговорки про санкции", это" уж точно лучше, чем пытаться уничтожить вполне состоявшийся и очень важный для Европы проект". Он указал, что если Германия зависит от поставок российского газа, то Россия зависит от цен, которые формируются на рынке, и от того, чтобы эти объёмы покупались," поэтому это взаимовыгодный процесс".