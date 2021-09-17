13:15 17.09.2021 (обновлено: 13:38 17.09.2021)
На Украине предрекли потерю шести областей при отказе от Минских соглашений
"Обозреватель": отказ от Минских соглашений грозит Украине потерей еще шести областей
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Выход Киева из минского формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе может стать "спусковым крючком" для отделения новых территорий. Об этом заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука в интервью "Обозревателю".
По его словам, помимо Луганской и Донецкой народных республик, страна может потерять еще шесть областей. Такое развитие событий становится более вероятным при неподготовленном отказе Киева от Минских соглашений, что, по мнению экс-замминистра, можно будет считать государственным преступлением.
"Я имею в виду создание "народных республик" в каждой из этих областей по типу "ДНР" и "ЛНР" — Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Считаю, об этом следует говорить. К сожалению, высшее руководство нашего государства далеко от понимания подобных угроз", — отметил Тука.
Экс-замминистра также выразил мнение, что Украине надо готовиться к выходу из соглашений, в том числе повышая обороноспособность армии. Однако, несмотря на все более частые заявления о нецелесообразности переговоров, Киев вряд ли решится на такой шаг, подытожил он.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана обязательств, а также выдвигают противоречащие соглашениям идеи.