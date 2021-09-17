https://ria.ru/20210917/rekonstruktsiya-1750493374.html

Бирюков: стартовала реконструкция десятого очистного сооружения в ТиНАО

Бирюков: стартовала реконструкция десятого очистного сооружения в ТиНАО - РИА Новости, 17.09.2021

Бирюков: стартовала реконструкция десятого очистного сооружения в ТиНАО

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции десятого очистного сооружения в ТиНАО, расположенного в поселении Кленовское, сообщил... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:57

2021-09-17T11:57

2021-09-17T11:57

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции десятого очистного сооружения в ТиНАО, расположенного в поселении Кленовское, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В настоящее время реализуется масштабная программа модернизации системы водоотведения округа, в рамках которой ведется обновление очистных сооружений. Они оснащаются современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации, благодаря которым после реконструкции сточные воды будут проходить полный цикл очистки и УФ-обеззараживание", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в поселении Кленовское сейчас ведутся строительные работы: возводится здание механической очистки и доочистки сточных вод, монтируется блок емкостных сооружений глубокой биологической очистки. Очистные будут запущены в эксплуатацию в 2022 году."Запланированные мероприятия позволят исключить из системы водоотведения Кленовского устаревшие технологии, не обеспечивающие должной очистки стока, и выработавшее ресурс оборудование. Разработанный проект включает внедрение самых передовых технологий, что позволит обеспечить эффективную очистку сточных вод", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что после присоединения к Москве новых территорий была проведена комплексная инвентаризация и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс "Мосводоканала". "В итоге был выявлен ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки, на объектах отсутствовали системы УФ-обеззараживания, оказался выработан ресурс технологического оборудования", - отметил Бирюков.По его словам, масштабные работы по обновлению системы водоотведения в ТиНАО проводятся с 2012 года. На сегодняшний день модернизированы девять локальных очистных сооружений в населенных пунктах Минзаг, Щапово, Курилово, Рогово, Птичное, Марушкино, Бабенки, Кокошкино и Киевский. Из эксплуатации выведены три устаревших комплекса, на их месте возведены насосные станции, которые перекачивают сточные воды на современные объекты.

https://realty.ria.ru/20210917/oek-1750469840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, тинао