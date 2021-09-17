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В России пройдут прямые выборы руководителей девяти регионов
В России пройдут прямые выборы руководителей девяти регионов - РИА Новости, 17.09.2021
В России пройдут прямые выборы руководителей девяти регионов
Прямые выборы глав девяти субъектов Российской Федерации, а также выборы в региональные парламенты в 39 регионах стартуют в пятницу. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T00:29
2021-09-17T00:29
политика
выборы
конаковский район
ульяновская область
госдума рф
коммунисты россии
россия
владислав ховалыг
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Прямые выборы глав девяти субъектов Российской Федерации, а также выборы в региональные парламенты в 39 регионах стартуют в пятницу.Выборы пройдут три дня – 17–19 сентября. Прямые выборы глав регионов пройдут в Хабаровском крае, Мордовии, Туве, Чечне, Тверской, Тульской, Ульяновской, Пензенской и Белгородской областях. Глав еще трех субъектов – Дагестана, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии – изберут депутаты парламентов регионов.Хабаровский крайМихаил Дегтярев временно исполняет обязанности губернатора Хабаровского края с 20 июля 2020 года. Тогда он был назначен на эту должность после ареста избранного в 2018 году руководителя региона Сергея Фургала. Дегтярев выдвинут от ЛДПР, председателем регионального отделения которой является.Кандидатами на пост главы Хабаровского края также выдвинуты: телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия – За правду"), предприниматель Бабек Мамедов ("Родина") и пенсионер Владимир Парфенов (Партия пенсионеров).Республика МордовияАртем Здунов занимает пост врио главы Мордовии с 18 ноября 2020 года. Он выдвинут кандидатом на выборы руководителя республики от партии "Единая Россия".Кандидатами на эту должность также выдвинуты: депутат Госдумы Дмитрий Кузякин (КПРФ), пенсионер Александр Лемкин (Партия пенсионеров), депутат госсовета республики Евгений Тюрин (ЛДПР).Республика ТываВладислав Ховалыг временно исполняет обязанности главы Тувы с 7 апреля 2021 года. Выдвинут кандидатом в руководители республики от ЕР.Кандидатами на пост главы региона также выдвинуты: директор колледжа искусств Айланмаа Кан-олл ("Зеленые"), специалист местного ЦОДД Андрей Сат (Партия роста), учитель Чойгана Седен-Олл (КПРФ) и местный чиновник Владимир Чесноков ("Коммунисты России").Чеченская РеспубликаРамзан Кадыров является главой Чечни с 5 апреля 2011 года. Выдвинут кандидатом на выборы руководителя республики от "Единой России".Конкуренцию на выборах действующему главе региона в этом году составят: депутат республиканского парламента Халид Накаев (КПРФ) и экс-мэр Грозного, замглавы администрации Чечни Иса Хаджимурадов ("Справедливая Россия – За правду").Тверская областьИгорь Руденя занимает пост губернатора Тверской области с 23 сентября 2016 года. Выдвинут кандидатом на выборах главы региона в этом году от партии "Единая Россия".Кандидатами на эту должность также выдвинуты: первый секретарь тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева, советник руководителя фракции ЛДПР в аппарате Госдумы Олег Горлов, главный инженер ООО "Вектор", депутат Тверской гордумы Дмитрий Игнатьков ("Справедливая Россия – За правду") и член политбюро центрального комитета партии "Коммунисты России", депутат собрания депутатов Конаковского района Илья Клейменов.Тульская областьАлексей Дюмин является губернатором Тульской области с 22 сентября 2016 года. Идет на выборы в статусе самовыдвиженца.Кандидатами на пост губернатора также выдвинуты: секретарь ЦК КПРФ, депутат гордумы Тулы Владимир Исаков, депутат Тульской облдумы Юрий Моисеев ("Коммунисты России") и депутат Тульской гордумы Владимир Ростовцев (Партия пенсионеров).Ульяновская областьАлексей Русских - врио губернатора Ульяновской области с 8 апреля 2021 года. Выдвинут на выборы главы региона от КПРФ.Конкуренцию ему на выборах составят: депутат Ульяновской гордумы Геннадий Бударин ("Зеленые"), глава реготделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди") и депутат Госдумы Сергей Маринин (ЛДПР).Пензенская областьОлег Мельниченко - врио руководителя Пензенской области с 26 марта 2021 года. На выборы идет от ЕР.Также на пост губернатора выдвинуты: депутат регионального заксобрания Александр Васильев (ЛДПР), депутат гордумы Пензы Петр Чугай (Партия пенсионеров), вице-спикер гордумы Олег Шаляпин (КПРФ) и предприниматель Алексей Шпагин ("Справедливая Россия – За правду").Белгородская областьВячеслав Гладков является временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области с 18 ноября 2020 года.Кандидатами на должность главы региона также выдвинуты: пенсионер Владимир Абельмазов (Партия пенсионеров), помощник депутата Госдумы Евгений Дремов (ЛДПР), глава белгородской ячейки партии "Справедливая Россия – За правду" Юрий Осетров и депутат горсовета Белгорода Кирилл Скачко (КПРФ).
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политика, выборы, конаковский район, ульяновская область, госдума рф, коммунисты россии, россия, владислав ховалыг
00:29 17.09.2021
 
В России пройдут прямые выборы руководителей девяти регионов

В России с 17 по 19 сентября пройдут прямые выборы руководителей девяти регионов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБаннер с символикой предстоящих выборов
Баннер с символикой предстоящих выборов - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Прямые выборы глав девяти субъектов Российской Федерации, а также выборы в региональные парламенты в 39 регионах стартуют в пятницу.
Выборы пройдут три дня – 17–19 сентября. Прямые выборы глав регионов пройдут в Хабаровском крае, Мордовии, Туве, Чечне, Тверской, Тульской, Ульяновской, Пензенской и Белгородской областях. Глав еще трех субъектов – Дагестана, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии – изберут депутаты парламентов регионов.

Хабаровский край

Михаил Дегтярев временно исполняет обязанности губернатора Хабаровского края с 20 июля 2020 года. Тогда он был назначен на эту должность после ареста избранного в 2018 году руководителя региона Сергея Фургала. Дегтярев выдвинут от ЛДПР, председателем регионального отделения которой является.
Кандидатами на пост главы Хабаровского края также выдвинуты: телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия – За правду"), предприниматель Бабек Мамедов ("Родина") и пенсионер Владимир Парфенов (Партия пенсионеров).
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Республика Мордовия

Артем Здунов занимает пост врио главы Мордовии с 18 ноября 2020 года. Он выдвинут кандидатом на выборы руководителя республики от партии "Единая Россия".
Кандидатами на эту должность также выдвинуты: депутат Госдумы Дмитрий Кузякин (КПРФ), пенсионер Александр Лемкин (Партия пенсионеров), депутат госсовета республики Евгений Тюрин (ЛДПР).

Республика Тыва

Владислав Ховалыг временно исполняет обязанности главы Тувы с 7 апреля 2021 года. Выдвинут кандидатом в руководители республики от ЕР.
Кандидатами на пост главы региона также выдвинуты: директор колледжа искусств Айланмаа Кан-олл ("Зеленые"), специалист местного ЦОДД Андрей Сат (Партия роста), учитель Чойгана Седен-Олл (КПРФ) и местный чиновник Владимир Чесноков ("Коммунисты России").
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Чеченская Республика

Рамзан Кадыров является главой Чечни с 5 апреля 2011 года. Выдвинут кандидатом на выборы руководителя республики от "Единой России".
Конкуренцию на выборах действующему главе региона в этом году составят: депутат республиканского парламента Халид Накаев (КПРФ) и экс-мэр Грозного, замглавы администрации Чечни Иса Хаджимурадов ("Справедливая Россия – За правду").

Тверская область

Игорь Руденя занимает пост губернатора Тверской области с 23 сентября 2016 года. Выдвинут кандидатом на выборах главы региона в этом году от партии "Единая Россия".
Кандидатами на эту должность также выдвинуты: первый секретарь тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева, советник руководителя фракции ЛДПР в аппарате Госдумы Олег Горлов, главный инженер ООО "Вектор", депутат Тверской гордумы Дмитрий Игнатьков ("Справедливая Россия – За правду") и член политбюро центрального комитета партии "Коммунисты России", депутат собрания депутатов Конаковского района Илья Клейменов.
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Тульская область

Алексей Дюмин является губернатором Тульской области с 22 сентября 2016 года. Идет на выборы в статусе самовыдвиженца.
Кандидатами на пост губернатора также выдвинуты: секретарь ЦК КПРФ, депутат гордумы Тулы Владимир Исаков, депутат Тульской облдумы Юрий Моисеев ("Коммунисты России") и депутат Тульской гордумы Владимир Ростовцев (Партия пенсионеров).

Ульяновская область

Алексей Русских - врио губернатора Ульяновской области с 8 апреля 2021 года. Выдвинут на выборы главы региона от КПРФ.
Конкуренцию ему на выборах составят: депутат Ульяновской гордумы Геннадий Бударин ("Зеленые"), глава реготделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди") и депутат Госдумы Сергей Маринин (ЛДПР).
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Пензенская область

Олег Мельниченко - врио руководителя Пензенской области с 26 марта 2021 года. На выборы идет от ЕР.
Также на пост губернатора выдвинуты: депутат регионального заксобрания Александр Васильев (ЛДПР), депутат гордумы Пензы Петр Чугай (Партия пенсионеров), вице-спикер гордумы Олег Шаляпин (КПРФ) и предприниматель Алексей Шпагин ("Справедливая Россия – За правду").

Белгородская область

Вячеслав Гладков является временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области с 18 ноября 2020 года.
Кандидатами на должность главы региона также выдвинуты: пенсионер Владимир Абельмазов (Партия пенсионеров), помощник депутата Госдумы Евгений Дремов (ЛДПР), глава белгородской ячейки партии "Справедливая Россия – За правду" Юрий Осетров и депутат горсовета Белгорода Кирилл Скачко (КПРФ).
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ПолитикаВыборыКонаковский районУльяновская областьГосдума РФКоммунисты РоссииРоссияВладислав Ховалыг
 
 
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