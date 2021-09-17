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Россия отправила во Французскую Гвиану две ракеты "Союз"
Россия отправила во Французскую Гвиану две ракеты "Союз" - РИА Новости, 17.09.2021
Россия отправила во Французскую Гвиану две ракеты "Союз"
Две российские ракеты-носители "Союз-СТ" отправлены во Французскую Гвиану для пусков с космодрома Куру, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:25
2021-09-17T11:25
2021-09-17T11:25
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Две российские ракеты-носители "Союз-СТ" отправлены во Французскую Гвиану для пусков с космодрома Куру, сообщил "Роскосмос"."Пятнадцатого сентября из ракетно-космического центра "Прогресс" в город Санкт-Петербург ушёл состав с блоками двух ракет-носителей "Союз-СТ" этапов А и Б для дальнейшей транспортировки в Гвианский космический центр", - говорится на сайте госкорпорации.В сентябре генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что два пуска ракет "Союз" намечается осуществить с космодрома Куру во Французской Гвиане до конца этого года.До этого источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что 23 ноября с Куру на "Союзе" полетят два европейских навигационных спутника Galileo, а 29 декабря - 34 британских спутника связи OneWeb, однако этот запуск могут отложить на январь 2022 года.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
https://ria.ru/20210916/baykonur-1750398807.html
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в мире, санкт-петербург, французская гвиана, дмитрий рогозин, роскосмос, союз, космос - риа наука, oneweb, россия
Россия отправила во Французскую Гвиану две ракеты "Союз"
"Роскосмос": Россия отправила во Французскую Гвиану две ракеты "Союз-СТ"