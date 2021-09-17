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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210917/proizvodstvo-1750563439.html
Все заводы Липецкой области включились в производство сахара
Все заводы Липецкой области включились в производство сахара - РИА Новости, 17.09.2021
Все заводы Липецкой области включились в производство сахара
Все сахарные заводы Липецкой области включились в переработку сахарной свеклы, на данный момент выработаны 74 тысячи тонн сахара, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:20
2021-09-17T16:20
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
россия
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ЛИПЕЦК, 17 сен – РИА Новости. Все сахарные заводы Липецкой области включились в переработку сахарной свеклы, на данный момент выработаны 74 тысячи тонн сахара, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в регионе переработаны 536 тысяч тонн сахарной свёклы. Работают все шесть сахарных заводов области.Артамонов добавил, что сахаристость свёклы составляет более 19% при норме -16%.Он уточнил, что помимо сахарного песка Добринский сахарный завод произвел на хранение почти 8,3 тысяч кубометров сиропа.По данным Союза сахаропроизводителей России, сейчас Липецкая область занимает второе место в стране по переработке свёклы и выработке сахара, уступая лишь Краснодарскому краю, где сахар производят 14 сахарных заводов. Тем не менее, по итогам прошлого года по этому показателю Липецкая область заняла первое место в России.По его словам, в этом году площади под этой технической культурой увеличены почти на 13%. Аграриям предстоит убрать 110 тысяч гектаров. Сейчас уборка сахарной свёклы идет в 15 районах. Убрано более 17 тысяч гектаров, получено 559,6 тысяч тонн корнеплодов. Урожайность свёклы составляет более 325 центнеров с гектара.
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липецкая область, игорь артамонов, россия
16:20 17.09.2021
 

Все заводы Липецкой области включились в производство сахара

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСахар на конвейерной ленте на сахарном заводе
Сахар на конвейерной ленте на сахарном заводе - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЛИПЕЦК, 17 сен – РИА Новости. Все сахарные заводы Липецкой области включились в переработку сахарной свеклы, на данный момент выработаны 74 тысячи тонн сахара, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в регионе переработаны 536 тысяч тонн сахарной свёклы. Работают все шесть сахарных заводов области.
Артамонов добавил, что сахаристость свёклы составляет более 19% при норме -16%.
Он уточнил, что помимо сахарного песка Добринский сахарный завод произвел на хранение почти 8,3 тысяч кубометров сиропа.
По данным Союза сахаропроизводителей России, сейчас Липецкая область занимает второе место в стране по переработке свёклы и выработке сахара, уступая лишь Краснодарскому краю, где сахар производят 14 сахарных заводов. Тем не менее, по итогам прошлого года по этому показателю Липецкая область заняла первое место в России.
"Сахарная свекла для нашего региона является традиционной культурой. Мы постоянно совершенствуемся в этом направлении. Надеемся, что урожай этого года будет хорошим", - отметил глава региона.
По его словам, в этом году площади под этой технической культурой увеличены почти на 13%. Аграриям предстоит убрать 110 тысяч гектаров. Сейчас уборка сахарной свёклы идет в 15 районах. Убрано более 17 тысяч гектаров, получено 559,6 тысяч тонн корнеплодов. Урожайность свёклы составляет более 325 центнеров с гектара.
Уборка сахарной свеклы - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 13:17Липецкая область
В Липецкой области стартовала уборка сахарной свеклы
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновРоссия
 
 
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