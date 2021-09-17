https://ria.ru/20210917/proizvodstvo-1750563439.html

Все заводы Липецкой области включились в производство сахара

Все заводы Липецкой области включились в производство сахара - РИА Новости, 17.09.2021

Все заводы Липецкой области включились в производство сахара

Все сахарные заводы Липецкой области включились в переработку сахарной свеклы, на данный момент выработаны 74 тысячи тонн сахара, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:20

2021-09-17T16:20

2021-09-17T16:20

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

россия

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ЛИПЕЦК, 17 сен – РИА Новости. Все сахарные заводы Липецкой области включились в переработку сахарной свеклы, на данный момент выработаны 74 тысячи тонн сахара, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в регионе переработаны 536 тысяч тонн сахарной свёклы. Работают все шесть сахарных заводов области.Артамонов добавил, что сахаристость свёклы составляет более 19% при норме -16%.Он уточнил, что помимо сахарного песка Добринский сахарный завод произвел на хранение почти 8,3 тысяч кубометров сиропа.По данным Союза сахаропроизводителей России, сейчас Липецкая область занимает второе место в стране по переработке свёклы и выработке сахара, уступая лишь Краснодарскому краю, где сахар производят 14 сахарных заводов. Тем не менее, по итогам прошлого года по этому показателю Липецкая область заняла первое место в России.По его словам, в этом году площади под этой технической культурой увеличены почти на 13%. Аграриям предстоит убрать 110 тысяч гектаров. Сейчас уборка сахарной свёклы идет в 15 районах. Убрано более 17 тысяч гектаров, получено 559,6 тысяч тонн корнеплодов. Урожайность свёклы составляет более 325 центнеров с гектара.

https://ria.ru/20210824/uborka-1747013085.html

липецкая область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, игорь артамонов, россия