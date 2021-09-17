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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20210917/pozdravlenie-1750549183.html
Шапша поздравил калужан с 78-летием освобождения региона от фашистов
Шапша поздравил калужан с 78-летием освобождения региона от фашистов - РИА Новости, 17.09.2021
Шапша поздравил калужан с 78-летием освобождения региона от фашистов
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил жителей с 78-летием освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, отметив, что мужество и... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:35
2021-09-17T15:36
калужская область
общество
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил жителей с 78-летием освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, отметив, что мужество и героизм защитников калужской земли всегда будут примером истинной любви к Отчизне."Поздравляю жителей региона с 78-й годовщиной освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков! Путь к последнему штурму вражеских позиций на нашей земле был долгим и трудным. Бои шли более семисот дней. Сотни тысяч советских воинов героически погибли в кровопролитных боях за освобождение нашего края", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он отметил, что за время оккупации были убиты, замучены, угнаны в лагеря тысячи мирных жителей."Люди не сдавались, объединялись в партизанские отряды, создавали подполье, всеми силами помогали советским солдатам. Мужество и героизм наших земляков всегда будут служить для нас примером истинной любви к своей Отчизне. Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла, детям войны! Вечная память павшим воинам!" - написал Шапша.
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общество, калужская область, владислав шапша
15:35 17.09.2021 (обновлено: 15:36 17.09.2021)
 
Шапша поздравил калужан с 78-летием освобождения региона от фашистов

Губернатор Шапша поздравил калужан с 78-летием освобождения региона от фашистов

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КАЛУГА, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил жителей с 78-летием освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, отметив, что мужество и героизм защитников калужской земли всегда будут примером истинной любви к Отчизне.
"Поздравляю жителей региона с 78-й годовщиной освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков! Путь к последнему штурму вражеских позиций на нашей земле был долгим и трудным. Бои шли более семисот дней. Сотни тысяч советских воинов героически погибли в кровопролитных боях за освобождение нашего края", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что за время оккупации были убиты, замучены, угнаны в лагеря тысячи мирных жителей.
"Люди не сдавались, объединялись в партизанские отряды, создавали подполье, всеми силами помогали советским солдатам. Мужество и героизм наших земляков всегда будут служить для нас примером истинной любви к своей Отчизне. Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла, детям войны! Вечная память павшим воинам!" - написал Шапша.

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Калужская областьОбществоКалужская областьВладислав Шапша
 
 
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