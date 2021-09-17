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Шапша поздравил калужан с 78-летием освобождения региона от фашистов
Шапша поздравил калужан с 78-летием освобождения региона от фашистов - РИА Новости, 17.09.2021
Шапша поздравил калужан с 78-летием освобождения региона от фашистов
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил жителей с 78-летием освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, отметив, что мужество и... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:35
2021-09-17T15:35
2021-09-17T15:36
калужская область
общество
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил жителей с 78-летием освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, отметив, что мужество и героизм защитников калужской земли всегда будут примером истинной любви к Отчизне."Поздравляю жителей региона с 78-й годовщиной освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков! Путь к последнему штурму вражеских позиций на нашей земле был долгим и трудным. Бои шли более семисот дней. Сотни тысяч советских воинов героически погибли в кровопролитных боях за освобождение нашего края", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он отметил, что за время оккупации были убиты, замучены, угнаны в лагеря тысячи мирных жителей."Люди не сдавались, объединялись в партизанские отряды, создавали подполье, всеми силами помогали советским солдатам. Мужество и героизм наших земляков всегда будут служить для нас примером истинной любви к своей Отчизне. Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла, детям войны! Вечная память павшим воинам!" - написал Шапша.
калужская область
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общество, калужская область, владислав шапша
15:35 17.09.2021 (обновлено: 15:36 17.09.2021)
Шапша поздравил калужан с 78-летием освобождения региона от фашистов
Губернатор Шапша поздравил калужан с 78-летием освобождения региона от фашистов