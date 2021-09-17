https://ria.ru/20210917/pogranichniki-1750573798.html

В Австрии пограничники не пустили в самолет летевшего в Москву наблюдателя

В Австрии пограничники не пустили в самолет летевшего в Москву наблюдателя - РИА Новости, 17.09.2021

В Австрии пограничники не пустили в самолет летевшего в Москву наблюдателя

Австрийские пограничники не пропустили в самолет генерального секретаря Европейского института омбудсменов Йозефа Зигеля, который должен был стать наблюдателем... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:04

2021-09-17T17:04

2021-09-17T18:25

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Австрийские пограничники не пропустили в самолет генерального секретаря Европейского института омбудсменов Йозефа Зигеля, который должен был стать наблюдателем на выборах в России.Как рассказал председатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, Зигелю не позволили пройти контроль в аэропорту Вены под предлогом того, что результат его ПЦР-теста не поступил в базу погранслужбы."Причем (данные) не поступили дважды. Даже после пропущенного рейса и вновь — специально — сданного повторного теста", — написал он в Telegram-аккаунте ОП.Григорьев назвал этот инцидент вопиющим проявлением "государственной цензуры под предлогом санитарных ограничений".В свою очередь, Зигель сообщил РИА Новости, что его не пустили в самолет, так как долго не приходил результат его теста."Когда результата нет, то нельзя зарегистрироваться (на рейс). Дело только в ПЦР-тесте. Я надеялся, что к моменту регистрации у меня будут результаты", — сказал агентству Зигель.Он добавил, что уже не полетит в Москву другим рейсом.Единый день голосования на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00.Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Дистанционное электронное голосование состоится в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.По данным ЦИК, в качестве наблюдателей на выборах в Россию прибыли представители множества организаций, среди которых — Лига арабских государств, Арабская ассоциация избирательных органов (АрАИО), Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея ОДКБ, ШОС, ПАСЕ, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), Межпарламентская ассамблея православия, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Миссия наблюдателей от СНГ.Ситуационный центр Общественной палаты круглосуточно наблюдает за ходом голосования на протяжении всех трех дней выборов. Более 40 волонтеров в режиме реального времени получают информацию от общественных наблюдателей на избирательных участках, а также обрабатывают сообщения, поступающие через горячую линию и мобильное приложение "Общественный наблюдатель".

https://ria.ru/20210806/nablyudateli-1744689402.html

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австрия, россия, политика, общественная палата рф, выборы в государственную думу