https://ria.ru/20210917/pobeg-1750461481.html

В Омской области задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения

В Омской области задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения - РИА Новости, 17.09.2021

В Омской области задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения

В Омской области нашли заключенного, сбежавшего из колонии-поселения, сообщается на сайте УМВД России по региону. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:52

2021-09-17T09:52

2021-09-17T09:52

происшествия

омск

омская область

россия

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ОМСК, 17 сен - РИА Новости. В Омской области нашли заключенного, сбежавшего из колонии-поселения, сообщается на сайте УМВД России по региону.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в Омске из колонии в ночь на 13 сентября сбежал 53-летний заключенный, который 14 лет назад якобы был осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления и приговорен к 16 годам лишения свободы. Позднее на официальном сайте управления появилось частичное подтверждение информации о беглеце. Отсутствие осужденного обнаружили в воскресенье, 12 сентября, в колонии-поселении № 13 УФСИН России по Омской области.По данным УМВД по Омской области, 16 сентября около 22.00 (19.00 мск) в дежурную часть полиции поступила информация о том, что в районе Русско-Полянского тракта в Омской области находится мужчина, похожий на сбежавшего из колонии-поселения заключенного."Злоумышленник попытался скрыться, однако в скором времени был задержан сотрудниками полиции во дворе близлежащего микрорайона и доставлен в отдел полиции", - сообщается в пятницу на сайте УМВД по Омской области.Против беглеца возбудили новое уголовное дело по части 1 статьи 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи), ему грозит до четырех лет лишения свободы.По информации УФСИН по Омской области, осужденный ранее отбывал наказание в исправительной колонии № 6 в Омске. В 2019 году оставшийся срок ему заменили на другой вид наказания и перевели в колонию-поселению № 13. Ни возраст, ни статьи Уголовного кодекса, по которым он отбывал наказание, в официальном сообщении не приводятся.

https://ria.ru/20210916/zaklyuchennye-1750371681.html

https://ria.ru/20210916/pobeg-1750322882.html

омск

омская область

россия

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происшествия, омск, омская область, россия