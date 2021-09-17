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В Омской области задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения
В Омской области задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения - РИА Новости, 17.09.2021
В Омской области задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения
В Омской области нашли заключенного, сбежавшего из колонии-поселения, сообщается на сайте УМВД России по региону. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:52
2021-09-17T09:52
происшествия
омск
омская область
россия
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ОМСК, 17 сен - РИА Новости. В Омской области нашли заключенного, сбежавшего из колонии-поселения, сообщается на сайте УМВД России по региону.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в Омске из колонии в ночь на 13 сентября сбежал 53-летний заключенный, который 14 лет назад якобы был осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления и приговорен к 16 годам лишения свободы. Позднее на официальном сайте управления появилось частичное подтверждение информации о беглеце. Отсутствие осужденного обнаружили в воскресенье, 12 сентября, в колонии-поселении № 13 УФСИН России по Омской области.По данным УМВД по Омской области, 16 сентября около 22.00 (19.00 мск) в дежурную часть полиции поступила информация о том, что в районе Русско-Полянского тракта в Омской области находится мужчина, похожий на сбежавшего из колонии-поселения заключенного."Злоумышленник попытался скрыться, однако в скором времени был задержан сотрудниками полиции во дворе близлежащего микрорайона и доставлен в отдел полиции", - сообщается в пятницу на сайте УМВД по Омской области.Против беглеца возбудили новое уголовное дело по части 1 статьи 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи), ему грозит до четырех лет лишения свободы.По информации УФСИН по Омской области, осужденный ранее отбывал наказание в исправительной колонии № 6 в Омске. В 2019 году оставшийся срок ему заменили на другой вид наказания и перевели в колонию-поселению № 13. Ни возраст, ни статьи Уголовного кодекса, по которым он отбывал наказание, в официальном сообщении не приводятся.
https://ria.ru/20210916/zaklyuchennye-1750371681.html
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происшествия, омск, омская область, россия
09:52 17.09.2021
 
В Омской области задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения

В Омской области полиция задержала заключенного, сбежавшего из колонии-поселения

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
ОМСК, 17 сен - РИА Новости. В Омской области нашли заключенного, сбежавшего из колонии-поселения, сообщается на сайте УМВД России по региону.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в Омске из колонии в ночь на 13 сентября сбежал 53-летний заключенный, который 14 лет назад якобы был осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления и приговорен к 16 годам лишения свободы. Позднее на официальном сайте управления появилось частичное подтверждение информации о беглеце. Отсутствие осужденного обнаружили в воскресенье, 12 сентября, в колонии-поселении № 13 УФСИН России по Омской области.
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По данным УМВД по Омской области, 16 сентября около 22.00 (19.00 мск) в дежурную часть полиции поступила информация о том, что в районе Русско-Полянского тракта в Омской области находится мужчина, похожий на сбежавшего из колонии-поселения заключенного.
"Злоумышленник попытался скрыться, однако в скором времени был задержан сотрудниками полиции во дворе близлежащего микрорайона и доставлен в отдел полиции", - сообщается в пятницу на сайте УМВД по Омской области.
Против беглеца возбудили новое уголовное дело по части 1 статьи 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи), ему грозит до четырех лет лишения свободы.
По информации УФСИН по Омской области, осужденный ранее отбывал наказание в исправительной колонии № 6 в Омске. В 2019 году оставшийся срок ему заменили на другой вид наказания и перевели в колонию-поселению № 13. Ни возраст, ни статьи Уголовного кодекса, по которым он отбывал наказание, в официальном сообщении не приводятся.
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