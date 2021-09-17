Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210917/platina-1750450029.html
ЦБ отозвал лицензию у банка "Платина"
ЦБ отозвал лицензию у банка "Платина" - РИА Новости, 17.09.2021
ЦБ отозвал лицензию у банка "Платина"
Банк России с 17 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Платина" за расчеты с нелегальными казино, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T08:36
2021-09-17T09:10
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597202999_302:706:2686:2047_1920x0_80_0_0_9e452047cbf5e101dc34c71f319e97c2.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Банк России с 17 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Платина" за расчеты с нелегальными казино, говорится в сообщении регулятора.По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Платина" на 1 сентября занимал 246-е место в банковской системе РФ. Банк зарегистрирован в Москве и является участником системы страхования вкладов.Регулятор поясняет, что КБ "Платина" нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры. Кроме того, банк нарушал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Отмечается, что банк "Платина" проводил в значительных объемах непрозрачные операции для обеспечения расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.Выплаты вкладчикам банка "Платина" начнутся не позднее 1 октября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ)."Агентство начнет выплаты не позднее 1 октября 2021 года", - говорится в сообщении.Как отмечает АСВ, по данным отчетности банка на 1 августа, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 107 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210917/inflyatsiya-1750448875.html
https://ria.ru/20210917/stavki-1750432628.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597202999_627:722:2394:2047_1920x0_80_0_0_ea7468c330aa4409941aea3e30329b97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
08:36 17.09.2021 (обновлено: 09:10 17.09.2021)
 
ЦБ отозвал лицензию у банка "Платина"

ЦБ отозвал лицензию у банка "Платина" с 17 сентября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Банк России с 17 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Платина" за расчеты с нелегальными казино, говорится в сообщении регулятора.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Платина" на 1 сентября занимал 246-е место в банковской системе РФ. Банк зарегистрирован в Москве и является участником системы страхования вкладов.
Регулятор поясняет, что КБ "Платина" нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры. Кроме того, банк нарушал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Отмечается, что банк "Платина" проводил в значительных объемах непрозрачные операции для обеспечения расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
08:26
ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию в сентябре на уровне семи процентов
Выплаты вкладчикам банка "Платина" начнутся не позднее 1 октября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Агентство начнет выплаты не позднее 1 октября 2021 года", - говорится в сообщении.
Как отмечает АСВ, по данным отчетности банка на 1 августа, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 107 миллионов рублей.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
00:35
Набиуллина: ставки по банковским вкладам снова станут привлекательными
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Эксперты рассказали о самых высоких зарплатах среди популярных профессий
06:03На Урале и в ряде регионов Поволжья открылись избирательные участки
05:57На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
Лента новостейМолния