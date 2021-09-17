https://ria.ru/20210917/platina-1750450029.html

ЦБ отозвал лицензию у банка "Платина"

ЦБ отозвал лицензию у банка "Платина" - РИА Новости, 17.09.2021

ЦБ отозвал лицензию у банка "Платина"

Банк России с 17 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Платина" за расчеты с нелегальными казино, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T08:36

2021-09-17T08:36

2021-09-17T09:10

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Банк России с 17 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Платина" за расчеты с нелегальными казино, говорится в сообщении регулятора.По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Платина" на 1 сентября занимал 246-е место в банковской системе РФ. Банк зарегистрирован в Москве и является участником системы страхования вкладов.Регулятор поясняет, что КБ "Платина" нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры. Кроме того, банк нарушал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Отмечается, что банк "Платина" проводил в значительных объемах непрозрачные операции для обеспечения расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.Выплаты вкладчикам банка "Платина" начнутся не позднее 1 октября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ)."Агентство начнет выплаты не позднее 1 октября 2021 года", - говорится в сообщении.Как отмечает АСВ, по данным отчетности банка на 1 августа, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 107 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210917/inflyatsiya-1750448875.html

https://ria.ru/20210917/stavki-1750432628.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия