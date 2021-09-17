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СМИ: и.о. главы Минобороны Нидерландов подала в отставку
СМИ: и.о. главы Минобороны Нидерландов подала в отставку - РИА Новости, 17.09.2021
СМИ: и.о. главы Минобороны Нидерландов подала в отставку
Исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд вслед за и.о. главы МИД Сигрид Кааг покидает свой пост из-за плохо организованной операции... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:02
2021-09-17T16:55
в мире
нидерланды
афганистан
талибан
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ПАРИЖ, 17 сен - РИА Новости. Исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд вслед за и.о. главы МИД Сигрид Кааг покидает свой пост из-за плохо организованной операции по эвакуации из Афганистана, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Отмечается, что такое решение было принято на экстренном съезде партии "Христианско-демократический призыв" (CDA), членом которой является Бейлевельд.Накануне Палата представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) вынесла вотум недоверия исполняющей обязанности главы МИД Сигрид Кааг из-за плохо организованной операции по эвакуации из Афганистана. После голосования Кааг объявила о своей отставке. Вотум недоверия был вынесен также и.о. министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд. Однако она заявила, что вне зависимости от результатов голосования останется на посту министра обороны.Ранее нидерландская газета Volkskrant сообщала, что правительство Нидерландов на протяжении месяцев игнорировало экстренные запросы посольства в Кабуле об эвакуации местных сотрудников и их семей.Посольство Нидерландов в Кабуле с весны 2020 года просило правительство в Гааге подготовиться к быстрой эвакуации сотрудников дипмиссии в случае, если "Талибан"* захватит власть в Афганистане. Об этом свидетельствует переписка между посольством и нидерландским кабмином, которая попала в распоряжение издания. Несмотря на срочные запросы, правительство Нидерландов до последней минуты откладывало решение об эвакуации афганских сотрудников дипмиссии.Помимо сотрудников посольства в Афганистане по-прежнему остаются и другие афганцы, работавшие на Нидерланды, в том числе переводчики.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210913/kareta-1749881148.html
https://ria.ru/20210917/niderlandy-1750525883.html
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в мире, нидерланды, афганистан, талибан
16:02 17.09.2021 (обновлено: 16:55 17.09.2021)
 
СМИ: и.о. главы Минобороны Нидерландов подала в отставку

NOS: и.о. главы МО Нидерландов ушла в отставку после критики эвакуации из Афганистана

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание посольства Нидерландов в Москве
Здание посольства Нидерландов в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПАРИЖ, 17 сен - РИА Новости. Исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд вслед за и.о. главы МИД Сигрид Кааг покидает свой пост из-за плохо организованной операции по эвакуации из Афганистана, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Отмечается, что такое решение было принято на экстренном съезде партии "Христианско-демократический призыв" (CDA), членом которой является Бейлевельд.
Возле Светицховели - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
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BLM и Нидерланды: там хотят уничтожить королевскую карету
Накануне Палата представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) вынесла вотум недоверия исполняющей обязанности главы МИД Сигрид Кааг из-за плохо организованной операции по эвакуации из Афганистана. После голосования Кааг объявила о своей отставке. Вотум недоверия был вынесен также и.о. министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд. Однако она заявила, что вне зависимости от результатов голосования останется на посту министра обороны.
Ранее нидерландская газета Volkskrant сообщала, что правительство Нидерландов на протяжении месяцев игнорировало экстренные запросы посольства в Кабуле об эвакуации местных сотрудников и их семей.
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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Посольство Нидерландов в Кабуле с весны 2020 года просило правительство в Гааге подготовиться к быстрой эвакуации сотрудников дипмиссии в случае, если "Талибан"* захватит власть в Афганистане. Об этом свидетельствует переписка между посольством и нидерландским кабмином, которая попала в распоряжение издания. Несмотря на срочные запросы, правительство Нидерландов до последней минуты откладывало решение об эвакуации афганских сотрудников дипмиссии.
Помимо сотрудников посольства в Афганистане по-прежнему остаются и другие афганцы, работавшие на Нидерланды, в том числе переводчики.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреНидерландыАфганистанТалибан
 
 
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