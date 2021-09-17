https://ria.ru/20210917/otstavka-1750557076.html

СМИ: и.о. главы Минобороны Нидерландов подала в отставку

СМИ: и.о. главы Минобороны Нидерландов подала в отставку - РИА Новости, 17.09.2021

СМИ: и.о. главы Минобороны Нидерландов подала в отставку

Исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд вслед за и.о. главы МИД Сигрид Кааг покидает свой пост из-за плохо организованной операции... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:02

2021-09-17T16:02

2021-09-17T16:55

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нидерланды

афганистан

талибан

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ПАРИЖ, 17 сен - РИА Новости. Исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд вслед за и.о. главы МИД Сигрид Кааг покидает свой пост из-за плохо организованной операции по эвакуации из Афганистана, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Отмечается, что такое решение было принято на экстренном съезде партии "Христианско-демократический призыв" (CDA), членом которой является Бейлевельд.Накануне Палата представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) вынесла вотум недоверия исполняющей обязанности главы МИД Сигрид Кааг из-за плохо организованной операции по эвакуации из Афганистана. После голосования Кааг объявила о своей отставке. Вотум недоверия был вынесен также и.о. министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд. Однако она заявила, что вне зависимости от результатов голосования останется на посту министра обороны.Ранее нидерландская газета Volkskrant сообщала, что правительство Нидерландов на протяжении месяцев игнорировало экстренные запросы посольства в Кабуле об эвакуации местных сотрудников и их семей.Посольство Нидерландов в Кабуле с весны 2020 года просило правительство в Гааге подготовиться к быстрой эвакуации сотрудников дипмиссии в случае, если "Талибан"* захватит власть в Афганистане. Об этом свидетельствует переписка между посольством и нидерландским кабмином, которая попала в распоряжение издания. Несмотря на срочные запросы, правительство Нидерландов до последней минуты откладывало решение об эвакуации афганских сотрудников дипмиссии.Помимо сотрудников посольства в Афганистане по-прежнему остаются и другие афганцы, работавшие на Нидерланды, в том числе переводчики.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/kareta-1749881148.html

https://ria.ru/20210917/niderlandy-1750525883.html

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афганистан

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в мире, нидерланды, афганистан, талибан