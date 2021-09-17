19:29 17.09.2021 (обновлено: 21:23 17.09.2021)
Отопление включили в 99% жилых домов и социальных учреждений Москвы
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Работы по включению отопления в Москве идут по графику и вышли на финальную стадию, тепло подали уже в 99% жилых домов и социальных объектов, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.
"В настоящее время завершаются мероприятия по организации подачи тепла на городские объекты, проводится пуско-наладка оборудования. Работы ведутся в соответствии с графиком, отопление уже включено в 99,6% жилого фонда и 99,7% социальных учреждений", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что технологически срок включения отопления – пять суток. Первыми тепло получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, затем – предприятия торговли и промышленности.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столице была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону. Всего подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысяч административных и нежилых зданий.
"Мероприятия завершены в установленный срок – к 1 сентября. Все тепловые сети подготовлены должным образом, проведены гидравлические испытания согласно утвержденному плану, выявленные ненадежные участки сетей отремонтированы",- отметил заммэра.