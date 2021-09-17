https://ria.ru/20210917/otoplenie-1750618441.html

Отопление включили в 99% жилых домов и социальных учреждений Москвы

Отопление включили в 99% жилых домов и социальных учреждений Москвы - РИА Новости, 17.09.2021

Отопление включили в 99% жилых домов и социальных учреждений Москвы

Работы по включению отопления в Москве идут по графику и вышли на финальную стадию, тепло подали уже в 99% жилых домов и социальных объектов, сообщил... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T19:29

2021-09-17T19:29

2021-09-17T21:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

жкх

отопительный сезон 2021-2022 в россии

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Работы по включению отопления в Москве идут по графику и вышли на финальную стадию, тепло подали уже в 99% жилых домов и социальных объектов, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что технологически срок включения отопления – пять суток. Первыми тепло получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, затем – предприятия торговли и промышленности.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столице была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону. Всего подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысяч административных и нежилых зданий.

https://ria.ru/20210909/otoplenie-1749318965.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, жкх, отопительный сезон 2021-2022 в россии