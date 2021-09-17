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Отопление включили в 99% жилых домов и социальных учреждений Москвы
Отопление включили в 99% жилых домов и социальных учреждений Москвы - РИА Новости, 17.09.2021
Отопление включили в 99% жилых домов и социальных учреждений Москвы
Работы по включению отопления в Москве идут по графику и вышли на финальную стадию, тепло подали уже в 99% жилых домов и социальных объектов, сообщил... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T19:29
2021-09-17T21:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
жкх
отопительный сезон 2021-2022 в россии
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Работы по включению отопления в Москве идут по графику и вышли на финальную стадию, тепло подали уже в 99% жилых домов и социальных объектов, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что технологически срок включения отопления – пять суток. Первыми тепло получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, затем – предприятия торговли и промышленности.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столице была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону. Всего подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысяч административных и нежилых зданий.
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москва, петр бирюков, жкх, отопительный сезон 2021-2022 в россии
19:29 17.09.2021 (обновлено: 21:23 17.09.2021)
 

Отопление включили в 99% жилых домов и социальных учреждений Москвы

© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи
Кот в кресле у батареи - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Fotolia / koldunova
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Работы по включению отопления в Москве идут по графику и вышли на финальную стадию, тепло подали уже в 99% жилых домов и социальных объектов, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.
"В настоящее время завершаются мероприятия по организации подачи тепла на городские объекты, проводится пуско-наладка оборудования. Работы ведутся в соответствии с графиком, отопление уже включено в 99,6% жилого фонда и 99,7% социальных учреждений", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что технологически срок включения отопления – пять суток. Первыми тепло получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, затем – предприятия торговли и промышленности.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столице была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону. Всего подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысяч административных и нежилых зданий.
"Мероприятия завершены в установленный срок – к 1 сентября. Все тепловые сети подготовлены должным образом, проведены гидравлические испытания согласно утвержденному плану, выявленные ненадежные участки сетей отремонтированы",- отметил заммэра.
Работа коммунальщиков - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 07:06Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Отопление по заявкам соцучреждений начали включать в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЖКХОтопительный сезон 2021-2022 в России
 
 
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