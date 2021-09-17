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В Петербурге отопительный сезон начнется 20 сентября
В Петербурге отопительный сезон начнется 20 сентября - РИА Новости, 17.09.2021
В Петербурге отопительный сезон начнется 20 сентября
Регулярное отопление жилых домов начнётся в Петербурге 20 сентября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T21:19
2021-09-17T21:19
общество
санкт-петербург
жкх
отопление
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Регулярное отопление жилых домов начнётся в Петербурге 20 сентября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."С 20 сентября в Санкт-Петербурге официально начнётся отопительный сезон. Подключение многоквартирных домов к теплоснабжению станет обязательным для всех управляющих компаний", - говорится в сообщении.Как отмечают городские власти, в связи с установившейся низкой температурой воздуха было ускорено подключение социальных учреждений и жилого фонда к отоплению. Так, с 13 сентября началось периодическое протапливание детских садов, школ и учреждений дополнительного образования, а также поликлиник, больниц, интернатов.С этой же даты управляющим компаниям было рекомендовано начать подключение жилых домов, ориентируясь на прогноз погоды и обращения жителей."На сегодняшний день к отоплению подключены 99% многоквартирных домов", - информирует администрация Петербурга.
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общество, санкт-петербург, жкх, отопление, россия
21:19 17.09.2021
 
В Петербурге отопительный сезон начнется 20 сентября

Власти Санкт-Петербурга сообщили о начале отопительного сезона в городе с 20 сентября

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге
Вид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Регулярное отопление жилых домов начнётся в Петербурге 20 сентября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"С 20 сентября в Санкт-Петербурге официально начнётся отопительный сезон. Подключение многоквартирных домов к теплоснабжению станет обязательным для всех управляющих компаний", - говорится в сообщении.
Как отмечают городские власти, в связи с установившейся низкой температурой воздуха было ускорено подключение социальных учреждений и жилого фонда к отоплению. Так, с 13 сентября началось периодическое протапливание детских садов, школ и учреждений дополнительного образования, а также поликлиник, больниц, интернатов.
С этой же даты управляющим компаниям было рекомендовано начать подключение жилых домов, ориентируясь на прогноз погоды и обращения жителей.
"На сегодняшний день к отоплению подключены 99% многоквартирных домов", - информирует администрация Петербурга.
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