https://ria.ru/20210917/onlayn-golosovanie-1750564220.html

Будущее за электронным голосованием, считает глава СПЧ

Будущее за электронным голосованием, считает глава СПЧ - РИА Новости, 17.09.2021

Будущее за электронным голосованием, считает глава СПЧ

Электронное голосование – будущее избирательного процесса, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече со студентами Северного Арктического федерального... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:22

2021-09-17T16:22

2021-09-17T16:22

выборы в государственную думу

политика

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москва

выборы в государственную думу

валерий фадеев

россия

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Электронное голосование – будущее избирательного процесса, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече со студентами Северного Арктического федерального университета им. Ломоносова.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году в России с 17 по 19 сентября. Возможность электронного голосования есть у избирателей семи регионов России: Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей."Отношусь к этому очень позитивно. Не уверен, что к следующим выборам в таком формате будет готова голосовать вся страна. В Москве эта история популярна, а в некоторых регионах на электронное голосование записались только 5-10%. Если техническим процессом будут заниматься толковые люди, то утечек не будет. Думаю, за этим будущее. И все больше людей будет голосовать электронно. Я - "за", - заявил Фадеев, слова которого приводит пресс-служба СПЧ.

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