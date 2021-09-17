https://ria.ru/20210917/nuland-1750492748.html
"Ъ": замгоссекретаря США Нуланд планирует осенью посетить Москву
"Ъ": замгоссекретаря США Нуланд планирует осенью посетить Москву - РИА Новости, 17.09.2021
"Ъ": замгоссекретаря США Нуланд планирует осенью посетить Москву
Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд, внесенная российскими властями в черный список, планирует посетить Москву... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:03
2021-09-17T12:03
2021-09-17T12:07
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дмитрий козак
джо байден
виктория нуланд
дональд трамп
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд, внесенная российскими властями в черный список, планирует посетить Москву осенью. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.По информации СМИ, конкретных данных о визите политика пока нет, но предварительно он запланирован на ноябрь. Нуланд, вероятнее всего, проведет переговоры с заместителями главы МИД России Сергеем Рябковым и Андреем Руденко. Также возможна встреча с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком, курирующим, помимо прочего, отношения с Украиной: предполагается, что эта тема станет одной из основных при визите американского политика.В 2019 году бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Причиной решения стало включение ее в черный список, составленный Москвой в ответ на американские ограничения.Нуланд наиболее известна своим активным участием в Евромайдане на Украине. В 2017 году, после прихода к власти президента Дональда Трампа, ушла в отставку. В 2021-м, после инаугурации Джо Байдена, ее назначили на должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам.
https://ria.ru/20210503/ukraina-1730966488.html
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в мире, сша, европа, москва, дмитрий козак, джо байден, виктория нуланд, дональд трамп
12:03 17.09.2021 (обновлено: 12:07 17.09.2021)
"Ъ": замгоссекретаря США Нуланд планирует осенью посетить Москву
"Ъ": внесенная в черный список замгоссекретаря США Нуланд может посетить Россию осенью