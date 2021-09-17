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"Ъ": замгоссекретаря США Нуланд планирует осенью посетить Москву
"Ъ": замгоссекретаря США Нуланд планирует осенью посетить Москву - РИА Новости, 17.09.2021
"Ъ": замгоссекретаря США Нуланд планирует осенью посетить Москву
Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд, внесенная российскими властями в черный список, планирует посетить Москву... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:03
2021-09-17T12:07
в мире
сша
европа
москва
дмитрий козак
джо байден
виктория нуланд
дональд трамп
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд, внесенная российскими властями в черный список, планирует посетить Москву осенью. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.По информации СМИ, конкретных данных о визите политика пока нет, но предварительно он запланирован на ноябрь. Нуланд, вероятнее всего, проведет переговоры с заместителями главы МИД России Сергеем Рябковым и Андреем Руденко. Также возможна встреча с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком, курирующим, помимо прочего, отношения с Украиной: предполагается, что эта тема станет одной из основных при визите американского политика.В 2019 году бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Причиной решения стало включение ее в черный список, составленный Москвой в ответ на американские ограничения.Нуланд наиболее известна своим активным участием в Евромайдане на Украине. В 2017 году, после прихода к власти президента Дональда Трампа, ушла в отставку. В 2021-м, после инаугурации Джо Байдена, ее назначили на должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам.
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в мире, сша, европа, москва, дмитрий козак, джо байден, виктория нуланд, дональд трамп
12:03 17.09.2021 (обновлено: 12:07 17.09.2021)
 
"Ъ": замгоссекретаря США Нуланд планирует осенью посетить Москву

"Ъ": внесенная в черный список замгоссекретаря США Нуланд может посетить Россию осенью

© AP Photo / Ivan SekretarevПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. Май 2016 года
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. Май 2016 года - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд, внесенная российскими властями в черный список, планирует посетить Москву осенью. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По информации СМИ, конкретных данных о визите политика пока нет, но предварительно он запланирован на ноябрь. Нуланд, вероятнее всего, проведет переговоры с заместителями главы МИД России Сергеем Рябковым и Андреем Руденко. Также возможна встреча с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком, курирующим, помимо прочего, отношения с Украиной: предполагается, что эта тема станет одной из основных при визите американского политика.
В 2019 году бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Причиной решения стало включение ее в черный список, составленный Москвой в ответ на американские ограничения.
Нуланд наиболее известна своим активным участием в Евромайдане на Украине. В 2017 году, после прихода к власти президента Дональда Трампа, ушла в отставку. В 2021-м, после инаугурации Джо Байдена, ее назначили на должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
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В миреСШАЕвропаМоскваДмитрий КозакДжо БайденВиктория НуландДональд Трамп
 
 
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