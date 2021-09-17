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Путин выразил опасения, что наркотрафик в Афганистане будет расти
Путин выразил опасения, что наркотрафик в Афганистане будет расти - РИА Новости, 17.09.2021
Путин выразил опасения, что наркотрафик в Афганистане будет расти
Половина афганцев нуждается в гуманитарной помощи, есть опасность, что отсутствие средств в казне может подтолкнуть к зарабатыванию на продаже наркотиков и... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:39
2021-09-17T13:39
2021-09-17T13:39
захват власти в афганистане талибами
талибан
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Половина афганцев нуждается в гуманитарной помощи, есть опасность, что отсутствие средств в казне может подтолкнуть к зарабатыванию на продаже наркотиков и оружия, заявил президент России Владимир Путин."По оценке ООН на сегодняшний день половина афганцев нуждается в гуманитарном содействии, чтобы просто выживать. Каждый третий лишен доступа к продуктам питания. Есть опасность, что отсутствие средств в казне Афганистана может подтолкнуть тех, кто контролирует сегодня страну, к тому, чтобы зарабатывать на торговле наркотиками и оружием, как это было, кстати говоря, все последнее время", - сказал Путин в ходе совместного заседания ШОС и ОДКБ.Президент РФ добавил, что в стране появилось оружие, которое бросили американцы, стоимостью в миллиарды долларов."Хотя официально "Талибан"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) заявляет, что будет бороться и с наркотрафиком, и с другой преступностью", - отметил Путин.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210817/narkotiki-1746130486.html
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талибан, афганистан, владимир путин, шос, одкб, здоровье - общество, россия
Путин выразил опасения, что наркотрафик в Афганистане будет расти
Путин: пустая казна Афганистана может подтолкнуть к торговле оружием и наркотиками