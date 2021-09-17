https://ria.ru/20210917/nablyudenie-1750488964.html

В ОП пришло более 40 сообщений об отклонении от стандарта наблюдения

В ОП пришло более 40 сообщений об отклонении от стандарта наблюдения - РИА Новости, 17.09.2021

В ОП пришло более 40 сообщений об отклонении от стандарта наблюдения

В Общественной палате изучили более 40 сообщений об отклонении от "золотого стандарта" общественного наблюдения, 16 из них не подтвердились, остальные изучают,... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:41

2021-09-17T11:41

2021-09-17T11:41

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Общественной палате изучили более 40 сообщений об отклонении от "золотого стандарта" общественного наблюдения, 16 из них не подтвердились, остальные изучают, сообщил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.Обновленный "золотой стандарт" общественного наблюдения на выборах в ОП РФ представили в конце августа, он помогает указать на любые несоответствия происходящего на выборах законодательству, поскольку в нем нет возможности для интерпретации данных наблюдателем – он просто фиксирует увиденное. Вооруженные "золотым стандартом" наблюдатели получают бланки с перечислением пунктов для заполнения, и во время работы на выборах фиксируют в этих бланках происходящее, отмечая в графах "да" или "нет" соответствие каждого из нюансов процедуры законодательству. При обнаружении несоответствия "золотому стандарту", которое не является нарушением избирательного законодательства, оно все равно будет зафиксировано, что позволит предотвращать возможные нарушения."Напомню, что сейчас у нас работает наш колл-центр и горячая линия. Колл-центром проведено 3 224 звонка, к нам на горячую линию поступило 54 звонка, на данный момент у нас 43 сообщения об отклонении от нашего "золотого стандарта"… Мы точно можем сказать, не подтвердившихся - 16 (сообщений -ред.), остальные находятся в порядке проверки", - сказал Григорьев.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210913/vybory-1749907662.html

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госдума рф, общественная палата рф, выборы в государственную думу, россия