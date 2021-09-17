Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/nablyudateli-1750455493.html
Международные наблюдатели посетили один из избирательных участков в Москве
Международные наблюдатели посетили один из избирательных участков в Москве - РИА Новости, 17.09.2021
Международные наблюдатели посетили один из избирательных участков в Москве
Группа международных наблюдателей в пятницу посетила один из избирательных участков на выборах в Госдуму в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:19
2021-09-17T09:19
выборы в государственную думу
политика
москва
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
школа драматического искусства
коммунисты россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750376696_0:163:3018:1861_1920x0_80_0_0_9db5e9749c8ad8b39974991b561f4178.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Группа международных наблюдателей в пятницу посетила один из избирательных участков на выборах в Госдуму в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Наблюдатели посетили избирательный участок номер 60 Мещанского района, расположенный в помещении ГБУК Москвы "Школа драматического искусства" на улица Сретенка.Ответственный от участковой избирательной комиссии рассказала наблюдателям о правилах голосования, ответила на их вопросы. Наблюдатели осмотрели участок, урны для голосования, фиксируя происходящее на телефон.На участке наблюдатели, как и граждане РФ, были в масках. Посетителей также просят соблюдать социальную дистанцию.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.Несмотря на обширное число наблюдателей на предстоящих выборах, впервые с 1990-х годов ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Тем не менее на выборах в этом году будет хороший, полноценный пул международных наблюдателей, полагает Памфилова. Международные наблюдатели будут представлять 55 государств и 10 международных организаций, всего их будет 250, заявляла она.
https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750376696_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_8dc3905cf594241efc0857f797796be2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, москва, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, школа драматического искусства, коммунисты россии, россия
09:19 17.09.2021
 
Международные наблюдатели посетили один из избирательных участков в Москве

Группа международных наблюдателей посетила один из избирательных участков в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Группа международных наблюдателей в пятницу посетила один из избирательных участков на выборах в Госдуму в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Наблюдатели посетили избирательный участок номер 60 Мещанского района, расположенный в помещении ГБУК Москвы "Школа драматического искусства" на улица Сретенка.
Ответственный от участковой избирательной комиссии рассказала наблюдателям о правилах голосования, ответила на их вопросы. Наблюдатели осмотрели участок, урны для голосования, фиксируя происходящее на телефон.
На участке наблюдатели, как и граждане РФ, были в масках. Посетителей также просят соблюдать социальную дистанцию.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Несмотря на обширное число наблюдателей на предстоящих выборах, впервые с 1990-х годов ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Тем не менее на выборах в этом году будет хороший, полноценный пул международных наблюдателей, полагает Памфилова. Международные наблюдатели будут представлять 55 государств и 10 международных организаций, всего их будет 250, заявляла она.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
04:17Выборы в Государственную думу
Процедура выборов в Государственную думу РФ
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваЕдиная РоссияГосдума РФВыборы в Государственную думуШкола драматического искусстваКоммунисты РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:59Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:59СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
13:58На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки
13:58Власти Фарер пересмотрят правила охоты на дельфинов
13:55Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
13:53В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
13:53Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске
13:51В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции
13:50В Нидерландах два человека погибли при вооруженном нападении
13:49В Хакасии более пяти процентов избирателей проголосовали на выборах
13:46Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму
13:45США застряли во времени противостояния СССР, заявила Захарова
13:45Зеленский заявил, что Меркель остановила "вторжение России" в 2015 году
13:44Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования
13:43Красноярский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы
13:41Тульский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:41Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:39Путин выразил опасения, что наркотрафик в Афганистане будет расти
13:39Путин призвал провести работу с США для разморозки средств Афганистана
13:38Глава Бурятии проголосовал на выборах в Госдуму
Лента новостейМолния