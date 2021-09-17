https://ria.ru/20210917/nablyudateli-1750455493.html

Международные наблюдатели посетили один из избирательных участков в Москве

Международные наблюдатели посетили один из избирательных участков в Москве - РИА Новости, 17.09.2021

Международные наблюдатели посетили один из избирательных участков в Москве

Группа международных наблюдателей в пятницу посетила один из избирательных участков на выборах в Госдуму в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:19

2021-09-17T09:19

2021-09-17T09:19

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политика

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школа драматического искусства

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Группа международных наблюдателей в пятницу посетила один из избирательных участков на выборах в Госдуму в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Наблюдатели посетили избирательный участок номер 60 Мещанского района, расположенный в помещении ГБУК Москвы "Школа драматического искусства" на улица Сретенка.Ответственный от участковой избирательной комиссии рассказала наблюдателям о правилах голосования, ответила на их вопросы. Наблюдатели осмотрели участок, урны для голосования, фиксируя происходящее на телефон.На участке наблюдатели, как и граждане РФ, были в масках. Посетителей также просят соблюдать социальную дистанцию.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.Несмотря на обширное число наблюдателей на предстоящих выборах, впервые с 1990-х годов ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Тем не менее на выборах в этом году будет хороший, полноценный пул международных наблюдателей, полагает Памфилова. Международные наблюдатели будут представлять 55 государств и 10 международных организаций, всего их будет 250, заявляла она.

https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html

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политика, москва, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, школа драматического искусства, коммунисты россии, россия