https://ria.ru/20210917/moskva-1750547365.html

Наблюдатели пообещали скорректировать данные об онлайн-голосовании в Москве

Наблюдатели пообещали скорректировать данные об онлайн-голосовании в Москве - РИА Новости, 17.09.2021

Наблюдатели пообещали скорректировать данные об онлайн-голосовании в Москве

Технические специалисты в течение часа скорректируют данные онлайн-голосования на сайте для наблюдения за электронным голосованием, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:25

2021-09-17T15:25

2021-09-17T15:25

выборы в государственную думу

технологии

москва

московская городская дума

госдума рф

цик рф

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Технические специалисты в течение часа скорректируют данные онлайн-голосования на сайте для наблюдения за электронным голосованием, сообщили РИА Новости в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве."Сейчас работа обзервера (сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием) восстановлена после DDOS-атак. В течение часа на сайте будут отображены скорректированные данные по голосованию", - сообщили в штабе.Ранее в штабе сообщили, что в работе обзервера — сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием – наблюдается временная задержка. Статистика по электронному голосованию загружается в сервис с опозданием. Задержка связана с тем, что на обзервер были совершены DDOS-атаки (44 атаки за последний час). В штабе подчеркнули, что запись голосов москвичей в блокчейн все это время проходила без сбоев. В этом смогли удостовериться IT-специалисты, подключенные к ноде наблюдателя – части блокчейна, которая в режиме реального времени отображает все происходящее в нем.Онлайн-голосование началось в Москве 17 сентября в 8.00. Оно будет идти без перерыва и завершится 19 сентября в 20.00. Москвичи смогут отдать свой голос на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет муниципальных депутатов района Щукино. Голосовать электронно могут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru, которые подали заявление на участие в нем и успешно прошли проверку ЦИК России и других ведомств.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, москва, московская городская дума, госдума рф, цик рф