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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/moskva-1750497802.html
Более полумиллиона избирателей проголосовали онлайн в Москве
Более полумиллиона избирателей проголосовали онлайн в Москве - РИА Новости, 17.09.2021
Более полумиллиона избирателей проголосовали онлайн в Москве
В Москве более полумиллиона человек проголосовали онлайн, сообщается на официальном портале мэра Сергея Собянина. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:15
2021-09-17T13:05
выборы в государственную думу
москва
госдума рф
политика
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Москве более полумиллиона человек проголосовали онлайн, сообщается на официальном портале мэра Сергея Собянина.Участвовать в процессе дистанционно решили 2 014 765 жителей столицы, остальные 5 572 235 предпочли традиционный формат. В Москве открылись 3486 участков, в том числе четыре — в ковидных госпиталях.Проголосовать удаленно также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя.Выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 08:00 до 20:00 каждый день. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней во всех 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.Гражданам предстоит определить новый состав Госдумы. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Кроме того, в 46 регионах пройдут выборы в местные органы государственной власти: жителям девяти субъектов предстоит определиться с высшими должностными лицами, 39 — с депутатами законодательных (представительных) органов. Также состоятся выборы муниципального уровня.Этап регистрации прошли 23 политические партии, которые выдвинули почти 74 тысячи одобренных ЦИК кандидатов. Лидируют по количеству зарегистрированных претендентов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активны Партия пенсионеров и "Коммунисты России".Согласно жеребьевке, в бюллетене объединения будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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москва, госдума рф, политика
12:15 17.09.2021 (обновлено: 13:05 17.09.2021)
 
Более полумиллиона избирателей проголосовали онлайн в Москве

Более 500 тысяч избирателей проголосовали онлайн в Москве

© РИА Новости / Алексей МайшевПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Москве более полумиллиона человек проголосовали онлайн, сообщается на официальном портале мэра Сергея Собянина.
Участвовать в процессе дистанционно решили 2 014 765 жителей столицы, остальные 5 572 235 предпочли традиционный формат. В Москве открылись 3486 участков, в том числе четыре — в ковидных госпиталях.
Проголосовать удаленно также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя.
Выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 08:00 до 20:00 каждый день. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней во всех 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
Гражданам предстоит определить новый состав Госдумы. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Кроме того, в 46 регионах пройдут выборы в местные органы государственной власти: жителям девяти субъектов предстоит определиться с высшими должностными лицами, 39 — с депутатами законодательных (представительных) органов. Также состоятся выборы муниципального уровня.
Этап регистрации прошли 23 политические партии, которые выдвинули почти 74 тысячи одобренных ЦИК кандидатов. Лидируют по количеству зарегистрированных претендентов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активны Партия пенсионеров и "Коммунисты России".
Согласно жеребьевке, в бюллетене объединения будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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Выборы в Государственную думуМоскваГосдума РФПолитика
 
 
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