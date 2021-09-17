https://ria.ru/20210917/moskva-1750480279.html

Более 350 тысяч москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Более 350 тысяч москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Более 350 тысяч москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Система онлайн-голосования в Москве продолжает работать в штатном режиме, проголосовали 350 тысяч избирателей, сообщается на официальном портале мэра Москвы. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:05

2021-09-17T11:05

2021-09-17T11:07

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выборы в государственную думу

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Система онлайн-голосования в Москве продолжает работать в штатном режиме, проголосовали 350 тысяч избирателей, сообщается на официальном портале мэра Москвы."В онлайн-голосовании получено уже 350 тысяч голосов", - говорится в сообщении.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, госдума рф, политика, выборы в государственную думу