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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/moskva-1750480279.html
Более 350 тысяч москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму
Более 350 тысяч москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Более 350 тысяч москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму
Система онлайн-голосования в Москве продолжает работать в штатном режиме, проголосовали 350 тысяч избирателей, сообщается на официальном портале мэра Москвы. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:05
2021-09-17T11:07
выборы в государственную думу
москва
госдума рф
политика
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Система онлайн-голосования в Москве продолжает работать в штатном режиме, проголосовали 350 тысяч избирателей, сообщается на официальном портале мэра Москвы."В онлайн-голосовании получено уже 350 тысяч голосов", - говорится в сообщении.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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москва, госдума рф, политика, выборы в государственную думу
11:05 17.09.2021 (обновлено: 11:07 17.09.2021)
 
Более 350 тысяч москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Более 350 тысяч москвичей приняли участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВо время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке №49 в Москве
Во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке №49 в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Система онлайн-голосования в Москве продолжает работать в штатном режиме, проголосовали 350 тысяч избирателей, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
"В онлайн-голосовании получено уже 350 тысяч голосов", - говорится в сообщении.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
08:00
"Явное вмешательство". Голосование станет самым напряженным для ЦИК
 
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