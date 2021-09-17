https://ria.ru/20210917/moskva-1750480279.html
Более 350 тысяч москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму
Более 350 тысяч москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Более 350 тысяч москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму
Система онлайн-голосования в Москве продолжает работать в штатном режиме, проголосовали 350 тысяч избирателей, сообщается на официальном портале мэра Москвы. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:05
2021-09-17T11:05
2021-09-17T11:07
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Система онлайн-голосования в Москве продолжает работать в штатном режиме, проголосовали 350 тысяч избирателей, сообщается на официальном портале мэра Москвы."В онлайн-голосовании получено уже 350 тысяч голосов", - говорится в сообщении.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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москва, госдума рф, политика, выборы в государственную думу
11:05 17.09.2021 (обновлено: 11:07 17.09.2021)
Более 350 тысяч москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму
Более 350 тысяч москвичей приняли участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму