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Онлайн-конференция об образовательных проектах Союза педиатров России

Онлайн-конференция об образовательных проектах Союза педиатров России - РИА Новости, 17.09.2021

Онлайн-конференция об образовательных проектах Союза педиатров России

21 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция об образовательных проектах Союза педиатров России на тему: "Заботливым родителям – о том, как сохранить и улучшить здоровье детей".

2021-09-17T12:39

2021-09-17T12:39

2021-09-17T12:39

анонсы

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Задать вопросУчастники:- президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;- почетный президент Союза педиатров России, главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр БАРАНОВ.В ходе мероприятия будет представлена написанная доступным языком и иллюстрированная литература, которая позволит родителям получить адекватную и правильную информацию по тем или иным вопросам, связанным с ростом, развитием, питанием, вакцинацией ребенка. Книги, брошюры, пособия и другие материалы, созданные членами Союза педиатров России для заботливых родителей, станут надежными помощниками и помогут им в решении многих вопросов о состоянии здоровья детей.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы