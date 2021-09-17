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Онлайн-конференция об образовательных проектах Союза педиатров России
Онлайн-конференция об образовательных проектах Союза педиатров России - РИА Новости, 17.09.2021
Онлайн-конференция об образовательных проектах Союза педиатров России
21 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция об образовательных проектах Союза педиатров России на тему: "Заботливым родителям – о том, как сохранить и улучшить здоровье детей".
2021-09-17T12:39
2021-09-17T12:39
анонсы
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Задать вопросУчастники:- президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;- почетный президент Союза педиатров России, главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр БАРАНОВ.В ходе мероприятия будет представлена написанная доступным языком и иллюстрированная литература, которая позволит родителям получить адекватную и правильную информацию по тем или иным вопросам, связанным с ростом, развитием, питанием, вакцинацией ребенка. Книги, брошюры, пособия и другие материалы, созданные членами Союза педиатров России для заботливых родителей, станут надежными помощниками и помогут им в решении многих вопросов о состоянии здоровья детей.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
12:39 17.09.2021
 

Онлайн-конференция об образовательных проектах Союза педиатров России

Читать ria.ru в
21 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция об образовательных проектах Союза педиатров России на тему: "Заботливым родителям – о том, как сохранить и улучшить здоровье детей".
Задать вопрос
Участники:
- президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;
- почетный президент Союза педиатров России, главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр БАРАНОВ.
В ходе мероприятия будет представлена написанная доступным языком и иллюстрированная литература, которая позволит родителям получить адекватную и правильную информацию по тем или иным вопросам, связанным с ростом, развитием, питанием, вакцинацией ребенка. Книги, брошюры, пособия и другие материалы, созданные членами Союза педиатров России для заботливых родителей, станут надежными помощниками и помогут им в решении многих вопросов о состоянии здоровья детей.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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