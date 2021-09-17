https://ria.ru/20210917/meditsina-1750500831.html

III Съезд медицинских статистиков Москвы

III Съезд медицинских статистиков Москвы - РИА Новости, 17.09.2021

III Съезд медицинских статистиков Москвы

23 сентября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится III Съезд медицинских статистиков Москвы "Меняющийся мир официальной статистики здравоохранения: субъектность & глобализм" в онлайн-формате.

2021-09-17T12:31

2021-09-17T12:31

2021-09-17T12:31

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Задать вопросУчастники:- начальник организационно-аналитического Управления Департамента здравоохранения города Москвы Андрей ГРИГОРОВ;- директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Елена АКСЕНОВА;- старший специалист по информационным системам в здравоохранении Всемирного банка Златан САБИЧ;- руководитель группы Департамента статистики здравоохранения и информационных систем Всемирной организации здравоохранения Роберт ЯКОБ;- член-корреспондент РАН Ирина ЕЛИСЕЕВА;- директор НИИ статистики Рустам ХАМЗИН;- председатель правления ООО "Российская ассоциация статистиков" Алексей ПОНОМАРЕНКО.Главная цель мероприятия - модификация статистического пространства в здравоохранении, в том числе в адаптации лучших мировых решений. Эксперты обсудят проблемы перехода от типичной статистики к более гибким методам работы с данными, возможные кадровые решения в части развития персонала, вопросы создания единого информационного поля и анализа больших данных в здравоохранении, перспективы увеличения открытости данных на глобальном уровне и преемственности методологических рекомендаций. Речь пойдет об актуальных тенденциях в области сбора, классификации, анализа и управления медицинскими данными.В рамках съезда состоится презентация нового проекта "Лица статистики".Трансляция обоих дней работы III Съезда медицинских статистиков Москвы будет проходить на платформе ГБУ "НИИОЗММ ДЗМ" для проведения мероприятий в формате онлайн "Московская медицина. Мероприятия".24 сентября в рамках съезда состоится ежегодный конкурс "Лучшие региональные практики управления здравоохранением на основе статистики и больших данных". По итогам оценки представленных на конкурс работ будут названы победители в двух номинациях: "Лучшая практика в рамках медицинской организации" и "Лучшая практика регионального уровня/специализированной службы".Получить дополнительную информацию можно на странице мероприятия: https://medstat.niioz.ru/Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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