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III Съезд медицинских статистиков Москвы
III Съезд медицинских статистиков Москвы - РИА Новости, 17.09.2021
III Съезд медицинских статистиков Москвы
23 сентября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится III Съезд медицинских статистиков Москвы "Меняющийся мир официальной статистики здравоохранения: субъектность & глобализм" в онлайн-формате.
2021-09-17T12:31
2021-09-17T12:31
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Задать вопросУчастники:- начальник организационно-аналитического Управления Департамента здравоохранения города Москвы Андрей ГРИГОРОВ;- директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Елена АКСЕНОВА;- старший специалист по информационным системам в здравоохранении Всемирного банка Златан САБИЧ;- руководитель группы Департамента статистики здравоохранения и информационных систем Всемирной организации здравоохранения Роберт ЯКОБ;- член-корреспондент РАН Ирина ЕЛИСЕЕВА;- директор НИИ статистики Рустам ХАМЗИН;- председатель правления ООО "Российская ассоциация статистиков" Алексей ПОНОМАРЕНКО.Главная цель мероприятия - модификация статистического пространства в здравоохранении, в том числе в адаптации лучших мировых решений. Эксперты обсудят проблемы перехода от типичной статистики к более гибким методам работы с данными, возможные кадровые решения в части развития персонала, вопросы создания единого информационного поля и анализа больших данных в здравоохранении, перспективы увеличения открытости данных на глобальном уровне и преемственности методологических рекомендаций. Речь пойдет об актуальных тенденциях в области сбора, классификации, анализа и управления медицинскими данными.В рамках съезда состоится презентация нового проекта "Лица статистики".Трансляция обоих дней работы III Съезда медицинских статистиков Москвы будет проходить на платформе ГБУ "НИИОЗММ ДЗМ" для проведения мероприятий в формате онлайн "Московская медицина. Мероприятия".24 сентября в рамках съезда состоится ежегодный конкурс "Лучшие региональные практики управления здравоохранением на основе статистики и больших данных". По итогам оценки представленных на конкурс работ будут названы победители в двух номинациях: "Лучшая практика в рамках медицинской организации" и "Лучшая практика регионального уровня/специализированной службы".Получить дополнительную информацию можно на странице мероприятия: https://medstat.niioz.ru/Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
12:31 17.09.2021
 

III Съезд медицинских статистиков Москвы

Читать ria.ru в
23 сентября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится III Съезд медицинских статистиков Москвы "Меняющийся мир официальной статистики здравоохранения: субъектность & глобализм" в онлайн-формате.
Задать вопрос

Участники:
- начальник организационно-аналитического Управления Департамента здравоохранения города Москвы Андрей ГРИГОРОВ;
- директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Елена АКСЕНОВА;
- старший специалист по информационным системам в здравоохранении Всемирного банка Златан САБИЧ;
- руководитель группы Департамента статистики здравоохранения и информационных систем Всемирной организации здравоохранения Роберт ЯКОБ;
- член-корреспондент РАН Ирина ЕЛИСЕЕВА;
- директор НИИ статистики Рустам ХАМЗИН;
- председатель правления ООО "Российская ассоциация статистиков" Алексей ПОНОМАРЕНКО.

Главная цель мероприятия - модификация статистического пространства в здравоохранении, в том числе в адаптации лучших мировых решений. Эксперты обсудят проблемы перехода от типичной статистики к более гибким методам работы с данными, возможные кадровые решения в части развития персонала, вопросы создания единого информационного поля и анализа больших данных в здравоохранении, перспективы увеличения открытости данных на глобальном уровне и преемственности методологических рекомендаций. Речь пойдет об актуальных тенденциях в области сбора, классификации, анализа и управления медицинскими данными.
В рамках съезда состоится презентация нового проекта "Лица статистики".
Трансляция обоих дней работы III Съезда медицинских статистиков Москвы будет проходить на платформе ГБУ "НИИОЗММ ДЗМ" для проведения мероприятий в формате онлайн "Московская медицина. Мероприятия".
24 сентября в рамках съезда состоится ежегодный конкурс "Лучшие региональные практики управления здравоохранением на основе статистики и больших данных". По итогам оценки представленных на конкурс работ будут названы победители в двух номинациях: "Лучшая практика в рамках медицинской организации" и "Лучшая практика регионального уровня/специализированной службы".
Получить дополнительную информацию можно на странице мероприятия: https://medstat.niioz.ru/

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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