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Официальный курс евро вырос на десять копеек

Официальный курс евро вырос на десять копеек - РИА Новости, 17.09.2021

Официальный курс евро вырос на десять копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, повысился на 9,92 копейки - до 85,4614 рубля, курс доллара - на 12,73 копейки, до... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:24

2021-09-17T13:24

2021-09-17T13:24

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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евро

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динамика курсов валют

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, повысился на 9,92 копейки - до 85,4614 рубля, курс доллара - на 12,73 копейки, до 72,5602 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 11,46 копейки, составив 78,3657 рубля.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия