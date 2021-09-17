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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210917/kurs-1750518957.html
Официальный курс евро вырос на десять копеек
Официальный курс евро вырос на десять копеек - РИА Новости, 17.09.2021
Официальный курс евро вырос на десять копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, повысился на 9,92 копейки - до 85,4614 рубля, курс доллара - на 12,73 копейки, до... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:24
2021-09-17T13:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
евро
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, повысился на 9,92 копейки - до 85,4614 рубля, курс доллара - на 12,73 копейки, до 72,5602 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 11,46 копейки, составив 78,3657 рубля.
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экономика, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
13:24 17.09.2021
 
Официальный курс евро вырос на десять копеек

ЦБ: официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на десять копеек, до 85,46 рубля

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, повысился на 9,92 копейки - до 85,4614 рубля, курс доллара - на 12,73 копейки, до 72,5602 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 11,46 копейки, составив 78,3657 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаДолларевроЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Динамика курсов валютРоссия
 
 
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