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Официальный курс евро вырос на десять копеек
Официальный курс евро вырос на десять копеек - РИА Новости, 17.09.2021
Официальный курс евро вырос на десять копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, повысился на 9,92 копейки - до 85,4614 рубля, курс доллара - на 12,73 копейки, до... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:24
2021-09-17T13:24
2021-09-17T13:24
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, повысился на 9,92 копейки - до 85,4614 рубля, курс доллара - на 12,73 копейки, до 72,5602 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 11,46 копейки, составив 78,3657 рубля.
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экономика, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
Официальный курс евро вырос на десять копеек
ЦБ: официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на десять копеек, до 85,46 рубля