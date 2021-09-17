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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210917/kuba-1750559942.html
Названа дата открытия для туристов столицы Кубы Гаваны и других городов
Названа дата открытия для туристов столицы Кубы Гаваны и других городов - РИА Новости, 17.09.2021
Названа дата открытия для туристов столицы Кубы Гаваны и других городов
На Кубе с 15 ноября будет восстановлена ​​программа экскурсий и посещения туристами Гаваны и других городов, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T17:09
2021-09-17T17:09
туризм
гавана
куба
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
варадеро
туристы
туризм
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. На Кубе с 15 ноября будет восстановлена ​​программа экскурсий и посещения туристами Гаваны и других городов, сообщает АТОР.Ожидается, что в ноябре более 90 процентов кубинцев, включая детей старше двух лет, будут вакцинированы. В связи с этим власти с середины месяца начнут процесс постепенного открытия границ между провинциями.Отели Кубы будут увеличивать возможности по приему гостей, исходя из запросов от туроператоров.Кроме того, начиная с 15 ноября, на Кубу без предъявления справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного в России, смогут въехать граждане нашей страны с сертификатами о прохождении полной вакцинации против COVID-19. Признаются все российские вакцины.Для непривитых туристов остаются прежние правила: они должны будут предъявить при посадке на борт справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенным не ранее, чем за 72 часа до вылета.С 15 сентября ПЦР-тестирование туристов по прилету в аэропортах Кубы больше не проводится. Все иностранцы, прибывающие на Кайо-Коко и Варадеро, теперь проходят антиген-тест на COVID-19 или экспресс-тест (ПЦР) уже по прибытию в свой отель.
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гавана, куба, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), варадеро, туристы, туризм, россия, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь, вакцинация россиян от covid-19
17:09 17.09.2021
 

Названа дата открытия для туристов столицы Кубы Гаваны и других городов

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкКубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване
Кубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. На Кубе с 15 ноября будет восстановлена ​​программа экскурсий и посещения туристами Гаваны и других городов, сообщает АТОР.
Ожидается, что в ноябре более 90 процентов кубинцев, включая детей старше двух лет, будут вакцинированы. В связи с этим власти с середины месяца начнут процесс постепенного открытия границ между провинциями.
Отели Кубы будут увеличивать возможности по приему гостей, исходя из запросов от туроператоров.
Кроме того, начиная с 15 ноября, на Кубу без предъявления справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного в России, смогут въехать граждане нашей страны с сертификатами о прохождении полной вакцинации против COVID-19. Признаются все российские вакцины.
Для непривитых туристов остаются прежние правила: они должны будут предъявить при посадке на борт справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенным не ранее, чем за 72 часа до вылета.
С 15 сентября ПЦР-тестирование туристов по прилету в аэропортах Кубы больше не проводится. Все иностранцы, прибывающие на Кайо-Коко и Варадеро, теперь проходят антиген-тест на COVID-19 или экспресс-тест (ПЦР) уже по прибытию в свой отель.
Кубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 13:16Туризм
Куба изменила правила въезда в страну для иностранных туристов
 
ТуризмГаванаКубаНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)ВарадеротуристыТуризмРоссиякуда поехатьКоронавирус COVID-19отдых на морекуда можно лететьВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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