https://ria.ru/20210917/kuba-1750559942.html

Названа дата открытия для туристов столицы Кубы Гаваны и других городов

Названа дата открытия для туристов столицы Кубы Гаваны и других городов - РИА Новости, 17.09.2021

Названа дата открытия для туристов столицы Кубы Гаваны и других городов

На Кубе с 15 ноября будет восстановлена ​​программа экскурсий и посещения туристами Гаваны и других городов, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:09

2021-09-17T17:09

2021-09-17T17:09

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. На Кубе с 15 ноября будет восстановлена ​​программа экскурсий и посещения туристами Гаваны и других городов, сообщает АТОР.Ожидается, что в ноябре более 90 процентов кубинцев, включая детей старше двух лет, будут вакцинированы. В связи с этим власти с середины месяца начнут процесс постепенного открытия границ между провинциями.Отели Кубы будут увеличивать возможности по приему гостей, исходя из запросов от туроператоров.Кроме того, начиная с 15 ноября, на Кубу без предъявления справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного в России, смогут въехать граждане нашей страны с сертификатами о прохождении полной вакцинации против COVID-19. Признаются все российские вакцины.Для непривитых туристов остаются прежние правила: они должны будут предъявить при посадке на борт справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенным не ранее, чем за 72 часа до вылета.С 15 сентября ПЦР-тестирование туристов по прилету в аэропортах Кубы больше не проводится. Все иностранцы, прибывающие на Кайо-Коко и Варадеро, теперь проходят антиген-тест на COVID-19 или экспресс-тест (ПЦР) уже по прибытию в свой отель.

https://ria.ru/20210908/kuba-1749166992.html

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